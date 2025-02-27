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對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告民進黨：早晚收了你們！

▲▼ 大陸國防部發言人吳謙（2025.2.27） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國防部今（27）日舉行例行記者會，對於我國軍今年漢光演習的擴大實兵演練，傳出將增長為10天9夜，且在美方建議下擴大動員後備力量，人數規模達到3000人。對此，大陸國防部發言人吳謙今（27）日回應，正告民進黨「早晚收了你們！」

吳謙指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方妄圖「以台制華」，縱容民進黨進行「台獨」冒險挑釁，最終必將禍及自身。

吳謙表示，民進黨幻想「倚美謀獨」、「以武拒統」，這是對形勢、民意和實力對比嚴重的誤判，不自量力、極為危險。「正告民進黨當局，螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。」

記者提問，「美政府將於近期解凍8.7億美元對台『安全援助』。另據知情人士指出，民進黨正考慮向美方購買70億至100億美元的武器，以期獲得特朗普政府的所謂支持。請問發言人對此有何評論？」

吳謙指出，「台灣問題」純屬中國內政，不容任何外來干涉，我們堅決反對任何形式的美台軍事聯繫，堅決反對美國向台灣出售武器，「以美謀獨」此路不通，「民進黨拿本應造福民眾的納稅錢，投入到害台毀台的無底洞，最終必然難逃玩火自焚的下場。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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陸國防部正告民進黨：早晚收了你們！

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