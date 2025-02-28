解放軍澳洲外海實彈演習　陸大使：不需要道歉

▲解放軍「衡陽號」護衛艦在澳洲海岸附近行駛。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

澳洲軍方指中國軍艦上週在塔斯曼海展開「破壞性」實彈演習前，沒有提前發出通知，中國駐澳洲大使肖千表示，「不認為中方有任何理由為此感到遺憾，甚至考慮道歉」，又指國際法沒規定需要提前多少時間發出警告。

澳洲和紐西蘭抨擊中國上週在沒有提前發出警告下，在塔斯曼海（Tasman Sea）演習。澳洲官員日前表示，一名維珍澳洲航空（Virgin Australia）機師先接收到中國軍艦從緊急廣播頻道發出的訊息，其後澳洲飛航服務公司向澳洲國防部發出警報，澳洲國防部在中國軍艦打開實彈演習「窗口」40分鐘後，才得知此次演習。

中國軍艦的實彈演習導致49架商業航班被迫改變航線。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，肖千接受ABC訪問時表示，不需要為上週在塔斯曼海進行實彈演習而道歉，又指中國軍艦進行演習的方式符合國際法和國際慣例，也確實有按照國際慣例事先通知了公眾。

▼肖千接受澳洲廣播公司專訪。（圖／翻攝大陸外交部）



肖千表示，不同國家有不同的做法，根據演習的性質、規模和範圍，他認為中國海軍給予的通知是適當的。

肖千表示，中國沒有理由對澳洲構成威脅，因為中澳兩國仍是「戰略夥伴」。

肖千拒絕評論中國軍艦的做法是否旨在向澳洲發出，不要在南海進行航行自由行動的訊號，他表示，中國海軍艦艇出現在這地區，就像它們出現在世界上許多其他地區一樣，也是訓練、練習和演習的一部分，這是世界上許多國家海軍的正常做法，「對此不應過度解讀」。

當被問及三艘中國軍艦在澳洲外海進行實彈演習的時機，是否為了趕在澳洲大選前，肖千堅稱中國政府「不會干涉外國的民主進程」。他表示，作為這個地區的一個大國，作為一個有這麼多事情要處理的國家，中國派遣軍艦到這個地區的不同地方展開各種活動是正常的。

報導表示，從迄今為止的路線看，中國軍艦從澳洲東北外海一直往南，穿過澳洲與紐西蘭之間的塔斯曼海國際水域時，於上週五和週六分別進行了2次實彈演習，然後繼續往南，繞過塔斯馬尼亞州，向西駛入澳洲大陸以南的大澳大利亞灣（Great Australian Bight）。在此期間，中國軍艦數次進入澳洲專屬經濟區水域。