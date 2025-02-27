幕後／國安情資掌握「中共訊息戰3指令」　授意國內政黨打法律戰

▲美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

中國一年一度全國人大、政協會議，正是所謂的「兩會」，依慣例三月舉行，而對台工作會議近日也依照往例在北京進行。我國安單位已掌握，中宣部、統戰部、國台辦與公安部，已就對台訊息操作做了任務交代，並由解放軍311基地等單位，進行指令下達、敘事創造與統籌；經彙整相關情資，大致歸納成3大敘事論調，包括「疑川論」、「棄台論」，以及「失敗論」。同時，中方也規劃一系列惠台政策，甚至洽接台灣特定親中政黨地方公職，鎖定民主實驗室、研究假訊息NGO團體採取提告手段的法律戰。

由於下週中共兩會揭開序幕，中國依往年慣例，一定會在國際間展現自己的實力。舉例而言，中國解放軍近日，以同樣的手法，在越南、澳洲、菲律賓海，乃至台灣西南外海，透過「無預警」的方式，以無線電公告劃設區間，並聲稱實施射擊訓練。

一位國安高層表示，這是違反基本國際慣例的，沒有人這樣玩的，在沒有通知國際民航組織等單位之下，是讓所有運用這個區域各方都有風險。他評估，中國此舉除了兩會前的實力展現，也試圖在區域間投入單方面，不論武力或其他力量試圖影響地緣安定，透過展現硬實力，去換取一些在政治上或國際政治上叫價空間。

此外，中共兩會前，也正是這兩天，在北京進行對台工作會議。我國安單位也已有掌握，很多台企聯幹部、長期接觸兩岸事務人士都被找去北京，參與的主要部會，包括中宣部、統戰部、國台辦與公安部，主要就這一階段的台灣訊息操作，做了任務交代。

國安單位也彙整相關情資，大致歸納中共對台訊息操作的3大敘事論調，包括「疑川論」、「棄台論」，以及「失敗論」。首先「疑川論」，一位國安官員表示，敘事上會強調川普要把台灣交易掉，會把台灣以「生意」交度出賣，對台灣徵收保護費，不會站在台灣的利益上。

國安單位整理，中方強化以下論述，包括稱「台積電」會變成「美積電」，護國神山變成半屏山，台積電是民進黨討好美國的投名狀，或是台灣半導體變成伴手禮等。一位國安官員表示，在國台辦的記者會上，就有「特別安插」了這個題目。

另一位國安官員說，其實台積電是在2020年，也就是川普任內去美國投資的，接連幾年也在日本、德國進行投資，如果大家有注意到，所謂「台積電變成美積電」的說法，早在2019年就出現過，也有變成國內特定媒體的社論標題，但過去五年來，大家卻都忽略了，台積電也有在台北、高雄、新竹等國內各地，都有更新的投資以及人才的養成。

這位官員表示，當時說台積電會離開，台股現在常態上是2萬3000點，台積電的規模也持續在攀升，國人的持有也翻倍成長，因此從過去五年的經驗，美積電的說法不攻自破，而且是外行的說法，難怪老共還會說出新竹科學園區也要搬去美國。

第二大敘事主軸是「棄台論」，內容上聚焦在台灣沒有能力保護自己，美國也沒有辦法來幫忙，傳達「東升西降」的概念，並且把台灣來跟烏克蘭比擬，指台灣就是烏克蘭，以分化台美之間的關係；而當有美國政治人物或知名人物，發表挺台言論時候，敘事上則貼上「這人不是川普的朋友」或「這人是川普討厭的人」的標籤。

國安官員表示，從公開情資看，這類的論述，中方也透過社群媒體X在進行傳散，把對台灣的討論，以及與川普的新政做比較，大量製作成英文周邊訊息，呈現台灣利益跟川普利益不一樣。

另一位國安官員指出，這類的敘事，主要在傳遞「今日烏克蘭、明日台灣」，美方友人幫忙說話時，就說這不是川普的人，或是說這個人就是要來台灣買軍火或做生意，分化台灣跟美國關係。

第三大敘事主軸則是「失敗論」，主調是烏克蘭沒有辦法了，所以台灣也撐不住了。國安官員分享，最近中共有一系列有趣的操作，過去常常引用邱吉爾的名言「如果選擇屈辱，終究要面對戰爭」，但這句話被拿來對比烏克蘭，而改成「選擇戰爭，最終還是會面對屈辱」。這類的訊息敘事，可以看到有超過100個異常帳號在推動，重點都是在強調，台灣是小國，小國沒有贏的機會，美國不可信，最終都要由大國來主宰。

國安官員表示，相關的敘事論調上，還有美國、俄羅斯在餐桌上，烏克蘭就是桌上的菜，而且從歷史上可以發現，美國支持越戰、韓戰，也支持國民黨，但最後都輸掉，阿富汗也被拋棄，所以烏克蘭就變成今天這樣，就連季辛吉也說，當美國的朋友很致命。

除了上述，國安單位也掌握，中國國安部、國台辦系統，近來也分別內洽接台灣部親中色彩的政黨，並且透過地方公職，以干涉多國內政、接受美國政府支援的理由，鎖定民主實驗室等國際知名研究假訊息及認知作戰NGO，分別進行提告。

另一方面，中共也統籌相關惠台措施，福建省27日就公布17條惠台新措施，包括便利台胞線上換領「台灣居民居住證」、允許台灣業者在福建投資設立廣播電視節目製作經營公司，以及提供台資工業設計機構最高500萬元人民幣（約2200萬元新台幣）的獎勵金等。

綜觀上述，首先針對中共3大敘事，一位國安官員表示，操作這類敘事，基本上已經沒有常識到失學程度，民進黨政府在川普第一任期就有全程合作經驗，不管在軍事、外交層面，更不要說最近持續討論的，每年國會授權法案的支持，官網的更新，不論是美日韓等峰會或國防討論，都是把確保台海和平作為核心。

國安官員指出，台海的戰略地位，不論是經濟或國際影響力，甚至整個地緣戰略上的角色，已經是完全不同課題，二月慕尼黑安全會議、美日韓的聯合聲明，基本上都提及台海是國際社會安全的不可或缺，也清楚把中國脅迫視為挑戰區域穩定的基本要素。

至於中國提出的惠台措施，一位國安官員表示，根據聯合國難民署（UNHCR）和國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）最新報告，中國公民逃往外國尋求庇護的人數在習近平上台後迅速增加，截至2024年，中國尋求庇護者累計超過115萬人，創下新高。他說，逆向去拿中國居住證，這是個什麼不經思考的生意？