立院新會期　賴清德提8優先法案：民生優先擴大社會照顧

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院新會期即將開議，民進黨今（26日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中表示，執政團隊秉持以人民優先，將提出「支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性」，三大面向的優先法案，包含：《產業創新條例》修正草案、《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案、《人工智慧基本法》草案、《身心障礙者權益保障法》修正草案、《職業安全衛生法》修正草案、《兒童托育服務法》草案、《個人資料保護法》修正草案、《道路交通管理處罰條例》修正草案。

昨天立法院已經開議，據轉述，賴清德今中常會中表示，我們站在台灣最關鍵的時刻，面對全新的任務以及挑戰，我期許全體黨公職，能秉持民進黨的初衷，謹記民進黨是為了追求台灣民主自由而創立的政黨，我們現在的任務，就是要作為守護台灣民主與主權最關鍵的力量。

賴清德強調，民進黨秉持以人民優先、以國家利益為優先的原則，在新的會期，執政團隊也提出，「支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性」，三大面向的優先法案。

賴清德指出，首先，支持產業發展、推動創新經濟。包括因應數位及淨零雙軸轉型挑戰的《產業創新條例》修正草案、支持產業吸引國際人才的《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案、以及建立AI治理方針，並促進AI發展應用的《人工智慧基本法》草案，都代表政府有決心，持續協助台灣企業走向世界。

賴清德續指，第二，我們要持續擴大社會照顧，像是《身心障礙者權益保障法》修正草案、強化職場反霸凌及性平機制的《職業安全衛生法》修正草案、以及建立完善兒童托育服務體系的《兒童托育服務法》草案，都是為了達到「社會支持體系升級」，以及「醫療服務體系升級」。

賴清德表示，第三，我們要強化安全韌性、鞏固國家安全，包含提升個資保護及資安能量的《個人資料保護法》修正草案，以及守護道路安全的《道路交通管理處罰條例》修正草案，並透過優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標，展現我們保護國家、持續推動國防改革的決心。

賴清德強調，以上三大面向包含了眾多法案，需要大家團結一致、共同來努力，讓台灣在快速變化的國際情勢中，能夠站穩腳步、持續前進。

