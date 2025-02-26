黃揚明爆民進黨「開八位數」搶立院龍頭　被求償百萬這下慘了

▲政論名嘴黃揚明爆料「民進黨有人開出八位數利益」，欲拔樁國民黨立委搶下立法院長一職，被民進黨提告求償100萬元。（圖／《豈有此呂》）

記者黃哲民／台北報導

政論名嘴黃揚明去年（2024年）爆料「民進黨有人開出八位數利益」，企圖遊說國民黨立委拔樁、在立法院長選舉跑票，民進黨批黃造謠、提告求償100萬元並須刊登澄清啟事，黃的消息來源、國民黨立委徐巧芯出庭證稱黃沒胡謅，台北地院審結，今（26日）判黃部分敗訴，須負擔民進黨將勝訴啟事登報1天的費用，但不必賠償，可上訴。

判決指出，民進黨可在《自由時報》全國版頭版，自行以不低於4.5公分乘以9.2公分的篇幅，刊登本件民進黨勝訴啟事1天，內容大意為黃揚明本件所發表言論，「業經法院判決認定其不法侵害民主進步黨之名譽屬實，茲為回復民主進步黨之名譽，特此刊載勝訴啟事」。

民進黨委任律師黃帝穎今表示，回復名譽對民進黨而言是最重要的事，有無獲得賠償是次要，且憲法法庭已宣示法院不得以判決命當事人道歉，本案判決黃揚明須負擔民進黨自行登報回復名譽的費用，相當少見，收到判決後會跟民進黨研議是否上訴。

▲民進黨委任律師黃帝穎認為立委徐巧芯證詞，顯示黃揚明自行特定「民進黨有人」開出八位數利益，企圖引誘國民黨立委投票倒戈。（資料照／記者黃哲民攝）

本案源於去年2月1日新科立委就職、並推選正副院長，由國民黨不分區立委韓國瑜當選立院龍頭。事後民進黨、台灣民眾黨隔空交火誰主動「喬立法院長選舉」，黃揚明同月3日在電視台政論節目爆料，指「民進黨有人」接觸國民黨特定立委，「開出八位數利益1000萬元以上」勸說跑票，但沒成功。

民進黨反擊黃揚明涉嫌造謠、沒證據就含沙射影，並告黃揚明求償100萬元、外加在報紙刊登澄清啟事，民進黨聲稱若勝訴將捐做公益。

黃揚明挨告回嗆「深感榮幸」成為民進黨主席賴清德當選總統後，第1位被民進黨提告的媒體人，他強調事前有採訪查證，說的比問到的內容還多，會持續監督執政者，「寧鳴而死、不默而生」，更放話就算他勝訴免賠確定，他一樣捐100萬元做公益。

徐巧芯為本案出庭作證指出，去年立委就職前夕，網媒報導國民黨擔心有4位黨籍立委「不穩，可能會跑票」、理由為綠營人士介入，但就職當天國民黨立委全員到齊、開票結果也沒人跑票，就有人覺得媒體亂寫。

徐巧芯說，同黨立委柯志恩當下表示此事沒那麼簡單、真的有同黨立委不穩情形，且「對方出價到2000萬元」、企圖拔樁，國民黨更出動多位不具黨公職的大老去固票。

▲國民黨立委徐巧芯出庭證稱，曾跟媒體人黃揚明討論2024年立法院長選舉，國民黨有特定立委被「開八位數利益」拔樁傳聞。（資料照／記者黃哲民攝）

徐巧芯證稱，當場聽了非常震驚，後來在2個不同的電視政論節目，和黃揚明一起錄影，向黃轉述立院議場內的討論，她沒加油添醋，但她當時提到「民進黨」，包含綠營支持者、代理人或傳話者，不限於民進黨的黨公職人員。

法官反覆跟徐巧芯確認，跟黃揚明說開立八位數利益的人，是「民進黨內有人」還是「綠營相關人士」，徐仍稱當時說的是「民進黨或綠營或綠營支持者，都可能是本案開立八位數利益的人」。

民進黨認為徐巧芯「頂多為道聽途說的轉述者」，縱然作證再說一遍，「也只是增加民進黨另行提告的因素」，並指徐證稱告訴黃揚明是「民進黨或綠營人士、或民進黨支持者」，跟黃本案所稱「民進黨有人」開價八位數的說法有明顯落差，因此判他部分敗訴。