　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃揚明爆民進黨「開八位數」搶立院龍頭　被求償百萬這下慘了

▲▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

▲政論名嘴黃揚明爆料「民進黨有人開出八位數利益」，欲拔樁國民黨立委搶下立法院長一職，被民進黨提告求償100萬元。（圖／《豈有此呂》）

記者黃哲民／台北報導

政論名嘴黃揚明去年（2024年）爆料「民進黨有人開出八位數利益」，企圖遊說國民黨立委拔樁、在立法院長選舉跑票，民進黨批黃造謠、提告求償100萬元並須刊登澄清啟事，黃的消息來源、國民黨立委徐巧芯出庭證稱黃沒胡謅，台北地院審結，今（26日）判黃部分敗訴，須負擔民進黨將勝訴啟事登報1天的費用，但不必賠償，可上訴。

判決指出，民進黨可在《自由時報》全國版頭版，自行以不低於4.5公分乘以9.2公分的篇幅，刊登本件民進黨勝訴啟事1天，內容大意為黃揚明本件所發表言論，「業經法院判決認定其不法侵害民主進步黨之名譽屬實，茲為回復民主進步黨之名譽，特此刊載勝訴啟事」。

民進黨委任律師黃帝穎今表示，回復名譽對民進黨而言是最重要的事，有無獲得賠償是次要，且憲法法庭已宣示法院不得以判決命當事人道歉，本案判決黃揚明須負擔民進黨自行登報回復名譽的費用，相當少見，收到判決後會跟民進黨研議是否上訴。

▲▼民進黨委任律師黃帝穎認為徐巧芯證詞，顯示媒體人黃揚明自行特定「民進黨有人」開出八位數利益，企圖引誘國民黨立委投票倒戈。（圖／記者黃哲民攝）

▲民進黨委任律師黃帝穎認為立委徐巧芯證詞，顯示黃揚明自行特定「民進黨有人」開出八位數利益，企圖引誘國民黨立委投票倒戈。（資料照／記者黃哲民攝）

本案源於去年2月1日新科立委就職、並推選正副院長，由國民黨不分區立委韓國瑜當選立院龍頭。事後民進黨、台灣民眾黨隔空交火誰主動「喬立法院長選舉」，黃揚明同月3日在電視台政論節目爆料，指「民進黨有人」接觸國民黨特定立委，「開出八位數利益1000萬元以上」勸說跑票，但沒成功。

民進黨反擊黃揚明涉嫌造謠、沒證據就含沙射影，並告黃揚明求償100萬元、外加在報紙刊登澄清啟事，民進黨聲稱若勝訴將捐做公益。

黃揚明挨告回嗆「深感榮幸」成為民進黨主席賴清德當選總統後，第1位被民進黨提告的媒體人，他強調事前有採訪查證，說的比問到的內容還多，會持續監督執政者，「寧鳴而死、不默而生」，更放話就算他勝訴免賠確定，他一樣捐100萬元做公益。

徐巧芯為本案出庭作證指出，去年立委就職前夕，網媒報導國民黨擔心有4位黨籍立委「不穩，可能會跑票」、理由為綠營人士介入，但就職當天國民黨立委全員到齊、開票結果也沒人跑票，就有人覺得媒體亂寫。

徐巧芯說，同黨立委柯志恩當下表示此事沒那麼簡單、真的有同黨立委不穩情形，且「對方出價到2000萬元」、企圖拔樁，國民黨更出動多位不具黨公職的大老去固票。

▲▼國民黨立委徐巧芯1日到北院證稱，曾跟媒體人黃揚明討論2024年立法院長選舉，國民黨有特定立委被「開八位數利益」拔樁傳聞。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨立委徐巧芯出庭證稱，曾跟媒體人黃揚明討論2024年立法院長選舉，國民黨有特定立委被「開八位數利益」拔樁傳聞。（資料照／記者黃哲民攝）

徐巧芯證稱，當場聽了非常震驚，後來在2個不同的電視政論節目，和黃揚明一起錄影，向黃轉述立院議場內的討論，她沒加油添醋，但她當時提到「民進黨」，包含綠營支持者、代理人或傳話者，不限於民進黨的黨公職人員。

法官反覆跟徐巧芯確認，跟黃揚明說開立八位數利益的人，是「民進黨內有人」還是「綠營相關人士」，徐仍稱當時說的是「民進黨或綠營或綠營支持者，都可能是本案開立八位數利益的人」。

民進黨認為徐巧芯「頂多為道聽途說的轉述者」，縱然作證再說一遍，「也只是增加民進黨另行提告的因素」，並指徐證稱告訴黃揚明是「民進黨或綠營人士、或民進黨支持者」，跟黃本案所稱「民進黨有人」開價八位數的說法有明顯落差，因此判他部分敗訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／統一獅調薪結果出爐！陳傑憲1.6億大約等他點頭
快訊／聯電配息開獎！　殖利率衝6.5%
快訊／四接環評通過！　附加3決議
桃園大量水泥爆漿！　15車慘況曝
後勤孤軍...資格賽證件39張的難題：中華隊防護團隊竟缺席
「你的胸部讓我興奮」前駐菲代表性騷女秘書　遭撤職併罰50萬
澳門2歲女童專機離台　費用新光三越「全額負責」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌賀中華隊晉級遭酸　民眾黨：刪凍體育署預算「沒影響球員」

傅崐萁避答對賭辭職　吳崢酸「臭卒仔」：24小時道歉否則採法律行動

曝曹興誠幫助校園發展往事　他轟：清大把名聲跟翁曉玲一起陪葬了

不理吳崢對賭辭職！　傅崐萁嗆：民進黨散播假訊息不是新鮮事

針對黃國昌？立院裝噪音檢測器　民眾黨酸綠委拿尖叫雞：測下分貝

吳崢喊請藍營市長還稅於民　藍嗆：是在說陳其邁、黃偉哲很爛？

曹興誠1500萬爭議　前聯電總經理發聲：捐款是聯電、清大當然查不到

內政部今宣布　國家公園署新任署長由地政司長王成機接任

民代涉詐助理費頻傳　賴清德出重手：禁黨內民代配偶、三等親任助理

慶祝棒球進軍經典賽！　新北運動中心連5日體適能、游泳池免費

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

黃國昌賀中華隊晉級遭酸　民眾黨：刪凍體育署預算「沒影響球員」

傅崐萁避答對賭辭職　吳崢酸「臭卒仔」：24小時道歉否則採法律行動

曝曹興誠幫助校園發展往事　他轟：清大把名聲跟翁曉玲一起陪葬了

不理吳崢對賭辭職！　傅崐萁嗆：民進黨散播假訊息不是新鮮事

針對黃國昌？立院裝噪音檢測器　民眾黨酸綠委拿尖叫雞：測下分貝

吳崢喊請藍營市長還稅於民　藍嗆：是在說陳其邁、黃偉哲很爛？

曹興誠1500萬爭議　前聯電總經理發聲：捐款是聯電、清大當然查不到

內政部今宣布　國家公園署新任署長由地政司長王成機接任

民代涉詐助理費頻傳　賴清德出重手：禁黨內民代配偶、三等親任助理

慶祝棒球進軍經典賽！　新北運動中心連5日體適能、游泳池免費

牛奶較營養？還是豆漿比較厲害？1圖秒懂優缺點

花蓮市北興路道路優化！3／3～12施工　單線雙向通行

根本神仙打架！孫藝真超狂狀態站台BV　朱智勳脖子上掛條魚就來了

中橫防災演練！3 月4日1030~1200　合流至布洛灣雙向封閉

陸品牌足金價1g「下跌超40元」　網哀嘆：剛上車就降了

日16歲少女「賣淫馬拉松」！10天被逼接100客　淚訴：我想回家

饒慶鈴訪問帛琉社區大學　促進航海文化與傳統技藝交流

奴才按摩遭貓皇「禮貌婉拒」　用毛毛手推開：請自重！

置身浩瀚水母宇宙！破萬隻同時漂浮太美　世界最大水母水族館開箱

愛爾達送股東紀念品「Taiwan GO應援毛巾」　零股也能領

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

政治熱門新聞

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

清大前校長陳力俊改口　他再抓曹興誠30億也沒捐

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

他「從二兵升到中將」創紀錄　賴清德親自授階直呼：非常不簡單

被爆想訂2戶上億豪宅　陳佩琪這樣說

藍委提案志願役加薪2萬「二等兵領56k」　國防部也提加薪方案送政院

快訊／共軍突在高屏外海「射擊訓練」　軍方警告：對航線高度危險

旅美小將林維恩「模仿柯文哲」感謝隊友　逗樂一票中華隊學長

美軍原稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演　貼文默默移除「台灣」

爆民進黨「開八位數」搶立院龍頭　黃揚明慘了

快訊／侄子涉開發弊案　高金素梅發聲明：證實與我有關就退出政壇

民代涉詐助理費頻傳　賴清德出重手：禁黨內民代配偶、三等親任助理

罷免徐巧芯站點橫跨全球五大洲！連非洲也有　罷王鴻薇遍佈15國

楊文欣癌逝！扶植各地民代楊家成「中霸天」

更多熱門

相關新聞

立院裝噪音檢測器　白酸綠拿尖叫雞

立院裝噪音檢測器　白酸綠拿尖叫雞

立法院預計在3月6日進行召委選舉，也將召開各個委員會，近期立院在各會議室安裝「噪音檢測設備」，據了解，是綠委鍾佳濱提案，稱開會時有人動輒對麥克風咆哮，噪音檢測為了維護議事品質，暗指立院民眾黨團總召黃國昌。民眾黨發言人吳怡萱反酸，鍾佳濱提案應是針對綠委，「請問當所有綠委拿尖叫雞在議場胡搞瞎搞時，會不會超過分貝？」

立院新會期　賴清德提8優先法案：民生優先擴大社會照顧

立院新會期　賴清德提8優先法案：民生優先擴大社會照顧

防咆哮？立法院加裝「噪音檢測器」測分貝　藍綠白反應大不同

防咆哮？立法院加裝「噪音檢測器」測分貝　藍綠白反應大不同

與傅崐萁王不見王？　他：韓國瑜私下向綠營嘆「小傅很大」

與傅崐萁王不見王？　他：韓國瑜私下向綠營嘆「小傅很大」

劉書彬遞補民眾黨不分區立委　柯建銘：比翁曉玲還翁曉玲

劉書彬遞補民眾黨不分區立委　柯建銘：比翁曉玲還翁曉玲

關鍵字：

拔樁跑票立法院龍頭政論名嘴造謠道聽途說

讀者迴響

熱門新聞

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面