朱立倫喊話法務部「要懂人倫之常」　讓柯文哲參加父親告別式

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉政治獻金與京華城案遭延押，而柯文哲的父親柯承發在2月17日病逝，柯爸的告別式將在3月10日舉行。國民黨主席朱立倫今（26日）主持中常會時表示，民眾黨團多次代表柯家要申請讓柯文哲參加父親告別式，相信任何一位有人性且懂得人倫之常的朋友都會支持，但很不幸到目前為止法務部回覆，而國民黨認為法務部應准許。

柯文哲的父親柯承發17日病逝，連日來多名黨政要角紛紛前往致意，連立法院長韓國瑜都呼籲，站在孝道與人道的考量，法務部要慎重思考讓柯文哲可見到父親最後一面。法務部矯正署發言人林明達表示，權責機關會依相關規定辦理。法務部常務次長黃謀信表示，核准收容人返家探視，是矯正權責機關的權力，相信權責機關綜合考量後會依法處理。

朱立倫今日指出，對於民眾黨前主席柯文哲的父親往生，相信每個做子女的同樣心情，他個人感到特別哀悼，民眾黨團多次代表柯家要申請讓柯文哲參加父親告別式，任何一位有人性且懂得人倫之常的朋友都會支持，但很不幸，到目前為止法務部回覆，或是民眾黨得到的回覆都非常負面，再次嚴正希望任何人性的、倫理的要求，都是應該要獲得准許，他也在中常會上代表國民黨表達共同意見。