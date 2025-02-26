綠指普發現金1萬掏空台灣　朱立倫：錢留中央浪費才是掏空人民

記者鄭佩玟／台北報導

去年超徵稅收5283億元，國民黨立法院黨團宣布推動「還錢於民2.0」，全民普發現金一萬元。國民黨主席朱立倫今（26日）主持中常會時表示，中央集錢又集權，錢都留中央讓民進黨揮霍，把應撙節的總預算任由浪費，超收預算沒用在該用之處，才是掏空人民，把原屬地方的錢還給地方政府好好做建設與公共政策，超徵稅收還錢於民，這是藏富於地方、還錢給地方、藏富於民，哪裡掏空台灣？

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

去年全國稅收超出預算數5283億元，立法院國民黨團主張每人普發1萬元，民進黨對此指出，國民黨因問政論述上不了檯面，只能提出「大撒幣」爭取支持，但以統籌分配款粗估，台北市可多分76億元、新北市多分59億元、桃園市多分49億元、台中市則多分38億元，何不帶頭發錢、直接還稅於民？顯見藍營從立法院到地方首長的邏輯矛盾。

朱立倫批評，最近民進黨竟然稱刪預算、普發現金、財劃法都是掏空台灣，但財劃法把原屬地方的錢還地方，是還錢於民；總預算浪費之處，在野黨幫人民省錢，省下的錢也是還錢於民，還在民眾認為該做的事情。

此外，朱立倫說，把來自民眾荷包的超收稅金，部分透過普發現金、部分還債、部分做在該用之處，也是還錢於民。

朱立倫批評，如果在野黨什麼都不做，讓中央集錢又集權，把錢都留在中央讓民進黨揮霍、浪費，把應撙節的總預算任其浪費，讓超收預算沒用在該用的地方，這才是掏空人民，而民進黨真正做的就是掏空人民。

另，針對急診塞爆，朱立倫說，一切以人民為本、人民最大，民眾關心的議題就是國民黨最關心的議題，現在大家最關心的莫過於生命安全，缺點滴、缺藥、缺急診、缺ICU、缺醫護人員，急診ICU壅塞、崩潰已經變成台灣醫療最大的危機、最嚴重關卡，民進黨卻把重點放在拼政治、搞大罷免、爭政治權利，對醫療問題、健康問題、生命問題置之不顧，人命關天最重要；他呼籲民進黨應該要傾一切力量，全力解決醫護不足、ICU急診崩潰、缺藥、缺點滴等重要議題。