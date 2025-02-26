新竹棒球場開挖驚見大量廢棄物　藍轟：林智堅花12億蓋垃圾場

▲國民黨團召開「人民錢花哪去 新竹棒球場 廢電纜滿天飛」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

新竹棒球場20日啟動覆土移除作業，在外野區域挖出大量混凝土石塊，夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等營造廢棄物，足以堆成數個小山丘，讓外界感到驚訝不已。國民黨團今（26日）痛批前新竹市林智堅花了12億元，把新竹市立棒球蓋成一個垃圾掩埋場，不但讓球員受傷，因混凝土安全係數不足，讓觀看球賽的球迷，處在危險觀賽環境。國民黨團呼籲檢調，務必盡速查明真相，追究相關人員法律責任。

對於新竹市立棒球場，書記長王鴻薇表示，球場到底藏了什麼大秘寶？在技術性故意干擾下，始終無法真相大白，直到20日，在技師公會鑑定沒有安全顧慮之下，包括檢調、新竹市政府共同開挖新竹市立棒球場，赫然發現在球場下土方，塞滿了各式各樣的建築廢棄物、廢棄電纜、塑膠寶特瓶；果真挖到大秘寶，簡直臭不可聞。

王鴻薇提到，新竹市立棒球場是用前瞻預算所興建，2017年當時的新竹市長林智堅成功向中央爭取到8.76億元經費進行拆除重建。2019年追加預算，飆升至12億元。2022年新竹市立棒球場完工落成，邀請當時的總統蔡英文蒞臨觀賽，同日發生球員受傷事件，爆發弊案。期間，廠商與市政府進行訴訟，廠商聲請工程保全，球場無法開挖。2025年2月20日，終於可以重啟工程，預估將耗費1億3千986萬元，處理廢棄物、廢土傾倒和原有土方處理。

王鴻薇質疑，當初的新竹市政府，到底是如何讓棒球場通過驗收？當時參選桃園市長的林智堅遭對手張善政痛批棒球場是「金玉其外，敗絮其中」，而林智堅立即回嗆，「過去8年親自到棒球場巡查監工」。但這2年多來新竹市立棒球場無法使用，而且還挖出建築廢棄物、電纜和塑膠垃圾，林智堅難道不用負責嗎？檢調到今天才說要重啟調查，會不會太搞笑？

王鴻薇表示，這次民進黨發動全台大惡罷，新竹市是唯一市長和立委同時被連署罷免，難道民進黨要掩蓋什麼？擔心林智堅執政下大秘寶，被一一挖出嗎？倘若罷免成功，還會有人去監督、追查臭不可聞的弊案嗎？國民黨團會持續追查真相，直到水落石出。

首席副書記長羅智強表示，新竹市長高虹安因助理費涉貪11萬元，一審判決7年4個月。那麼林智堅蓋一個草菅人命的球場，涉案金額12億元，檢方偵辦進度到哪裡？有徹查林智堅相關金流，和他與廠商間的關係？這就是民進黨的前瞻基礎建設。

羅智強認為，民進黨對不起新竹市，搞出12億元荒謬至極的球場，現在又要搞大罷免，把能夠揭發、監督球場弊案的新竹市國民黨立委罷免掉，這有天理嗎？這是民進黨赤裸裸的陽謀，要去遮蓋新竹大秘寶，相信新竹鄉親會看得很清楚。

