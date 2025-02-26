藍喊超徵稅收「普發現金1萬」！陳其邁：應考量國家整體財政

▲國家稅收實徵金額創新高，國民黨喊全民普發現金1萬。（資料照／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

去年度國家稅收實徵金額高達5283億元，創歷史新高，國民黨團日前主張全民普發現金1萬元，智庫更做民調稱超過六成民意支持發放現金。高雄市長陳其邁今（26）日被問「普發1萬」看法表示，大家都要彼此站在國家整體財政去考量，而不是把它作為一種政治攻防的手段，這樣不太好。

財政部公布2024年稅收高達3兆7619億元、超徵5283億元，創下史上新高，國民黨立院黨團呼籲政府啟動「還錢於民2.0」，每人普發1萬元現金，國民黨智庫更公布民調，66.3％民眾支持還稅於民。國民黨主席朱立倫強調，這是民眾「最有感」的事情，美國、新加坡等外國做得到，台灣也該做。

陳其邁今出席活動被問及「普發一萬」看法時表示，各縣市的情況不同，過去高雄整體財政，在鐵路地下化或者捷運興建等重大建設，支出了大量資金，在他上任之後，已成功還債201億，比台北市169億來得還多，是六都還債第2名。

▲陳其邁認為，中央、地方是一體的，大家都要彼此站在國家整體財政去考量。（圖／記者賴文萱翻攝）

而高雄營業銷售總額，也從4.52兆增加到去年底超過6兆，資本支出的投資從267億增加到350億，高雄的自有財源也成長到1千億。陳其邁說，基於財政健全考量的情況之下，就希望能夠盡量減少支出，增加財源，讓整體的財務能夠改善，這個對高雄市來講是最優先的部分。

陳其邁說，據他了解，不管是藍營縣市或是台南，在地方政府考量都著眼於此，且中央、地方是一體的，大家都要彼此站在國家整體財政去考量，而不是把它作為一種政治攻防的手段，這樣不太好。

行政院長卓榮泰25日則回應，實徵數超過預算數，用來增加還本，減少舉債包括在內，可以用特別條例、特別預算可以用在人民需要的地方，過去也有消費券、現金的例子，這都是其中一項，但不要固定到只能怎麼用。