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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁避答對賭辭職　吳崢酸「臭卒仔」：24小時道歉否則採法律行動

▲▼民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁過去曾涉內線炒股案、假結婚等被判刑定讞，前科累累、外界評價兩極，傅今（26日）開記者會稱，接到非常多訊息，民進黨中央黨部又下預算，要重傷傅崐萁，本人也有收到綠媒自己來承認。民進黨新聞輿情部主任吳崢則要求對賭，「傅崐萁拿得出證據，我辭職，拿不出來，你辭職。」稍早傅崐萁並未正面回應，僅表示，民進黨主席賴清德應親自回應。對此，吳崢也酸傅崐萁「臭卒仔」，並要求24小時內道歉，否則不排除法律行動。

傅崐萁今表示，國民黨接到非常多來自媒體的訊息，包括民進黨中央黨部又下預算，到哪個電台、電視台、社團，買廣告要攻擊、怎麼樣的置入性行銷，「當然傅崐萁一向都是第一名」；他還說，這個中央黨部接到的訊息，包括要買廣播電台，本人也有收到綠媒自己來承認，說這個就是民進黨中央黨部下的，下的預算要做完完全全重傷委員的攻擊。

對於傅崐萁說法，吳崢上午表示，傅崐萁說民進黨中央黨部下預算買新聞攻擊他，自己被罵還牽拖民進黨，是不是以為自己形象很好、人緣很好啊？不要廢話那麼多，「我是民進黨新聞輿情部主任，傅崐萁拿的出證據黨部下預算買媒體攻擊他，我辭職，拿不出來，你辭職，一句話敢不敢？」

對於吳崢對賭要求，傅崐萁未回應，僅表示，民進黨主席賴清德應該親自回應，而不是讓黨內人士閃爍其詞、避重就輕。

對於傅崐萁避談，吳崢表示，傅崐萁以為隨意講話不用負責任，他的指控非常明確，說民進黨中央買媒體下預算攻擊他，完全是瞎扯，他個人是黨發言人也是新聞輿情部主任，傅崐萁不實謠言已經傷害中央黨部同仁，所以他向傅崐萁喊話，如果拿得出證據，他辭職以示負責，如果拿不出來，請傅辭職負責敢不敢？

吳崢指出，如果傅崐萁要當「臭卒仔」，不願意回應，這也是他的自由，但任何人都要為自己言論負責，給傅崐萁24小時時間，道歉並收回言論，否則也已經與律師討論，不排除採取後續法律行動。

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傅崐萁吳崢國民黨民進黨對賭

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