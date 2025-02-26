吳崢喊請藍營市長還稅於民　藍嗆：是在說陳其邁、黃偉哲很爛？

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中央政府去年超徵稅收5283億元，國民黨主張普發現金新台幣1萬元，民進黨發言人吳崢今（26日）質疑，國民黨若真心支持普發現金，為何統籌分配稅款也增加的雙北、台中、桃園未表態普發。國民黨團書記長王鴻薇對此表示，超級富豪不肯付錢，卻要讓一般上班族發錢？國民黨發言人楊智伃也說，中南部民眾不想要普發現金嗎？還是吳崢在說陳其邁、黃偉哲很爛？現金都發不出來？

吳崢說，國民黨可能因為無法用理論跟問政吸引民眾，才會迫切想要發現金，但如果國民黨施政理念就是發現金，那為何國民黨執政的雙北市與桃園市112年就有歲計賸餘，卻未發放？此外，去年度稅收高於預算，地方統籌分配款也會按比例增加，初估台北市會多分76億元、新北市59億元、桃園市49億元、台中市38億元，為何至今也沒有發放現金的打算，整體根本邏輯矛盾。

王鴻薇於今日國民黨中常會後受訪諷刺，民進黨從發言人到立委都是對預算不懂裝懂，中央政府去年超徵稅收5283億元，台北跟新北一年預算才多少？台北一年才2000億元，新北一年才2200億元，一年相加不到5283億，這些超級富豪不肯付錢，卻要讓一般上班族發錢？真的是秀下線！

楊智伃也說，所以中南部民眾不想要普發現金嗎？台南高雄都不要嗎？民進黨今天把矛頭指向藍營縣市長，這些南部民眾都不想要現金嗎？還是在說高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲很爛？現金都發不出來？不要再找亂七八糟的理由，不想還給人民該拿到的納稅錢。