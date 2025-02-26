台74線清掃車遭擊落！4台「道路守護者」救友軍　畫面有點溫馨

記者許權毅／台中報導

台74線26日14時許發生一起追撞車禍，一輛公路局清掃車遭一輛貨車追撞翻覆，所幸2名駕駛僅輕傷。事故發生後，有4台與清掃車同樣為「道路守護者」的拖吊車趕往現場，迅速擋車流、扶正車輛，雖是發生車禍，卻因工作人員認真協助，帶點溫馨感。

▲台74線今日下午傳出一輛清掃車被小貨車追撞。（圖／記者許權毅翻攝）



霧峰警分局交通分隊下午2時43分獲報，台74線大里段（32.5k處）發生追撞事故。經查為一名林男駕駛小貨車往國道方向前進，疑似分心駕駛，不慎追撞前方一輛楊男所駕駛的公路局清掃車，所幸2人均輕傷。經查無人酒駕，肇責待釐清。

▲▼現場4台拖吊車救援同樣是維護道路順暢的清掃車。（圖／記者許權毅翻攝）



事發後，消防局派遣多員到場，轄區員警也趕到，發現清掃車被撞到翻覆，車上許多清掃工具都被撞落地面，好險駕駛沒有受困在車上，改由拖吊業者協助到場排除車輛，僅由救護車協助將傷者送醫。

監視器拍下，4台拖吊車到場，還有一台緩撞車在後頭戒備，其中2台拖吊車橫向插入內側車道，將車流給停住，前頭2台拖吊車則協助將清掃車扶正拖走，車禍也在1小時內迅速排除。

▲▼所幸現場2名駕駛均輕傷，無生命危險。（圖／記者許權毅翻攝）



據查，該輛清掃車當時正在執行勤務中，不料突然遇到車禍。由於事發當下該路段附近也傳出車禍，有許多拖吊車就在附近，趕緊前來協助排除，「道路守護者」互相幫忙，寒冬中溫暖人心。