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清大前校長陳力俊改口！沒收到曹興誠1500萬　他再抓30億元也沒捐

▲▼曹興誠記者會 防彈衣 鋼盔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

聯電創辦人曹興誠遭爆30年前曾與前清大校長沈君山對奕圍棋，並依棋局結果承諾捐助清大1500萬元新台幣，不過時至今日都沒實踐，曹興誠則回應，當時是直接把支票交給沈君山。對此，時任校長陳力俊也表示，確實沒有收到曹興誠的1500萬元。另外，核能流言終結者創辦人黃士修表示，曹興誠曾說要捐30億元給國防，但也沒有捐款。

面對曹興誠的捐款爭議，清大澄清沒有收到1500萬元捐款。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘助理周軒轉發清大數位校史館網頁的截圖表示，2011年時任校長陳力俊的演講稿指出，清華大學已經收到曹興誠的1500萬元捐款。

對此，陳力俊25日表示，當時曹興誠說他捐了，才會以為曹已捐款並致詞感謝，但整個經過他都沒繼續查證，只是代表學校的立場表達感謝，不相信會有人說自己捐了卻沒捐錢，這是極少會發生的事。

陳力俊說，前幾年曾邀曹興誠到校演講，並希望跟曹募款，但最終卻沒談成，當時有人去查證，就發現曹沒捐1500萬元。

日本媒體人矢板明夫發文護航表示，聯電於1996年5月有跟清大簽屬一項1500萬元的合作項目，認為此合作就是捐款。

對此，清大25日第二度表示，確實沒有收到曹興誠的捐款，讓整起事件陷入羅生門。

針對曹興誠捐款誠信問題，黃士修表示，矢板明夫聲稱合作項目等於捐款，讓他無法接受，因為按照稅法，私人捐贈可列綜所稅扣除額。公司與大學簽訂產學合作案，支出為營業成本或費用，涉及營業稅和營所稅，「捐贈與合作案無法混為一談，否則有逃漏稅問題」。

「矢板明夫瞬間翻車」，黃士修指出，聯電早在1985年上市，曹董身為負責人，若早知合作案無收益與對價，將私人賭債由公司支付，實為掏空，股東可提告背信與侵占罪，「果然，曹興誠立刻宣稱是給支票」。

黃士修表示，曹興誠2022年宣布捐30億強化國防，行政院發言人羅秉成公開表達感謝，「我們都以為曹董捐了。結果，也沒捐」。此外，若1500萬元的支票有兌現，銀行一定有留底，請曹董去調記錄即可，「側翼急著出來洗地，你是一個，一個一個一個，翻車一直爽。但回歸曹董的誠信問題，開支票這麼簡單的常識，很難懂嗎？」

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