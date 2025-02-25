嗆「捐1500萬清大會沒紀錄嗎？」　翁曉玲要曹興誠拿出領據

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電創辦人曹興誠遭爆30年前曾與前清大校長沈君山對奕圍棋，並依棋局結果承諾捐助清大1500萬元新台幣，不過時至今日都沒實踐，曹興誠則回應，當時是直接把支票交給沈君山，沒指定捐給清大，日本資深媒體人矢板明夫也翻找網上資料，發現清大今昔針對此事的說法有出入。國民黨立委翁曉玲今（25日）受訪表示，曹興誠有捐就拿出領據，事實勝於雄辯，「曹興誠有捐就有捐，沒有就沒有，不要推給過世的沈校長撇清責任。」

曹興誠日前才爆出「中國小三事件」，翁曉玲23日又爆曹興誠曾答應捐給清大1500萬，經過30年都未兌現，清大證實未收到捐款。曹興誠則回應，當時將支票交給沈君山校長，可能被對方拿去做其他公益。對此，日本資深媒體人矢板明夫貼出一篇2011年的文章，他表示，該文清楚地介紹了曹興誠支付捐款的完整經過，由此可以斷定，2018年的清華大學和今天的清華大學，一定有一個說了謊。

翁曉玲今日表示，對於曹興誠到底有沒有捐款，清大校方講很清楚了，他自己說把1500萬的支票給沈校長，但沈校長不可能貪汙掉，「一直以來曹興誠都沒有捐，如果有捐學校會有紀錄，1500萬不是小數字，以曹董的行事風格，捐了會大張旗鼓，學校也會有感謝狀」。

翁曉玲直言，清華歷任校長跟老師都是與人為善，清大前校長陳力俊在2011年的場合說有收到，是誤以為曹興誠有捐款，但經學校去查後，確實曹興誠是沒捐的，總之，若曹興誠有捐就拿出領據，事實勝於雄辯，說實話過了三十年，早已超過時效，「我只是要說曹興誠是言而無信的人」。

翁曉玲強調，清大沈校長高風亮節，受到教育界的欽佩，曹興誠有捐就有捐，沒有就沒有，不要推給過世的沈校長撇清責任。

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