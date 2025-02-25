　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆「捐1500萬清大會沒紀錄嗎？」　翁曉玲要曹興誠拿出領據

▲▼立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電創辦人曹興誠遭爆30年前曾與前清大校長沈君山對奕圍棋，並依棋局結果承諾捐助清大1500萬元新台幣，不過時至今日都沒實踐，曹興誠則回應，當時是直接把支票交給沈君山，沒指定捐給清大，日本資深媒體人矢板明夫也翻找網上資料，發現清大今昔針對此事的說法有出入。國民黨立委翁曉玲今（25日）受訪表示，曹興誠有捐就拿出領據，事實勝於雄辯，「曹興誠有捐就有捐，沒有就沒有，不要推給過世的沈校長撇清責任。」

曹興誠日前才爆出「中國小三事件」，翁曉玲23日又爆曹興誠曾答應捐給清大1500萬，經過30年都未兌現，清大證實未收到捐款。曹興誠則回應，當時將支票交給沈君山校長，可能被對方拿去做其他公益。對此，日本資深媒體人矢板明夫貼出一篇2011年的文章，他表示，該文清楚地介紹了曹興誠支付捐款的完整經過，由此可以斷定，2018年的清華大學和今天的清華大學，一定有一個說了謊。

翁曉玲今日表示，對於曹興誠到底有沒有捐款，清大校方講很清楚了，他自己說把1500萬的支票給沈校長，但沈校長不可能貪汙掉，「一直以來曹興誠都沒有捐，如果有捐學校會有紀錄，1500萬不是小數字，以曹董的行事風格，捐了會大張旗鼓，學校也會有感謝狀」。

翁曉玲直言，清華歷任校長跟老師都是與人為善，清大前校長陳力俊在2011年的場合說有收到，是誤以為曹興誠有捐款，但經學校去查後，確實曹興誠是沒捐的，總之，若曹興誠有捐就拿出領據，事實勝於雄辯，說實話過了三十年，早已超過時效，「我只是要說曹興誠是言而無信的人」。

翁曉玲強調，清大沈校長高風亮節，受到教育界的欽佩，曹興誠有捐就有捐，沒有就沒有，不要推給過世的沈校長撇清責任。 

●還想看更多...

►曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答：確實收訖無誤

►曹興誠「下棋捐1500萬」照片曝光！　清華圖書館貼文被挖出

►清大證實沒收1500萬元　曹興誠：支票給沈君山校長了

►翁曉玲控曹興誠未捐1500萬　矢板明夫曝證據：今昔的清大有一個說謊

►曹興誠喊捐1500萬元拖欠30年　清大證實：沒收到 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／吳春城辭不分區　劉書彬遞補立委
快訊／資深女星易淑寬遭搜索約談
快訊／吳春城請辭立委！高喊「哈雷路亞」
快訊／檢抗告成功！林岱樺弟、2助理交保　高分院撤銷裁定
關鍵錄音內容曝！李威捲精舍命案　全因「得罪王薀會下地獄」
快訊／威震集團吳明達遭埋伏開5槍　咖啡廳老闆判12年
金錢豹老董偕小24歲嬌妻亮相！　舞台大秀恩愛
投打數據曝缺點！中華隊力抗西班牙
最新死亡視角曝！　騎士噴進車底慘遭輾死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／吳春城辭不分區　民眾黨下一棒「劉書彬遞補立委」

快訊／吳春城辭立委　民眾黨團「美好一仗一起打過」：不捨但祝福

快訊／吳春城辭立委　民眾黨「尊重且支持」：持續關心跨世代社會挑戰

快訊／不如歸去！　吳春城請辭立委高喊「哈雷路亞」　

藍民調逾6成挺普發現金1萬　藍委稱立刻排案首審「看誰敢擋」

極力爭取柯文哲出席3／10父告別式　陳智菡：可在2天內提出申請

曝柯文哲重要金流鏈！　吳靜怡分析恐違法：把柯傅堯當洗錢帳戶？

傳鎖定下屆立法院副院長　傅崐萁：民進黨見縫插針不會得逞

川普對烏克蘭變臉　朱立倫：綠不是說今日烏克蘭、明日台灣？

內政部修政治獻金法幫罷團開後門？　劉世芳否認

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

快訊／吳春城辭不分區　民眾黨下一棒「劉書彬遞補立委」

快訊／吳春城辭立委　民眾黨團「美好一仗一起打過」：不捨但祝福

快訊／吳春城辭立委　民眾黨「尊重且支持」：持續關心跨世代社會挑戰

快訊／不如歸去！　吳春城請辭立委高喊「哈雷路亞」　

藍民調逾6成挺普發現金1萬　藍委稱立刻排案首審「看誰敢擋」

極力爭取柯文哲出席3／10父告別式　陳智菡：可在2天內提出申請

曝柯文哲重要金流鏈！　吳靜怡分析恐違法：把柯傅堯當洗錢帳戶？

傳鎖定下屆立法院副院長　傅崐萁：民進黨見縫插針不會得逞

川普對烏克蘭變臉　朱立倫：綠不是說今日烏克蘭、明日台灣？

內政部修政治獻金法幫罷團開後門？　劉世芳否認

全台5飯店買一送一優惠！享免費早晚餐、下午茶　私人風呂泡湯

快訊／吳春城辭不分區　民眾黨下一棒「劉書彬遞補立委」

酒後強抱女課長　宜蘭原住民事務所長判刑遭拔官！調民政處專員

快訊／吳春城辭立委　民眾黨團「美好一仗一起打過」：不捨但祝福

給吃過期堅果　陸航空公司付4500元要求簽「保密協議」

專訪／盆滿缽滿的幹片人生　YTR好口貝約粉絲「看我們到80歲包尿布」

寫真模特兒陳鈺勳　推出最大尺度寫真完美比例曝光

加強對中國晶片管制　外媒曝「川普團隊向盟友施壓」

快訊／吳春城辭立委　民眾黨「尊重且支持」：持續關心跨世代社會挑戰

醫療崩壞「做到3點」就能解！胸腔醫火大酸：猴戲民眾不愛看

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

政治熱門新聞

清大證實沒收1500萬　曹興誠：支票給沈君山校長了

即／涉貪喊司法干預 林岱樺道歉了

緊咬賴清德烤肉趴花公帑　凌濤：人民買單17.8萬

醫曝急診壅塞反被嗆　她盼撤換林靜儀

快訊／不如歸去！　吳春城請辭立委高喊「哈雷路亞」　

林靜儀嘲諷急診醫挨轟　卓榮泰：要謹言慎行

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

徵召女性義務役　國防部：依國軍人力實需納入研議

再交鋒　翁曉玲要曹興誠拿出捐清大1500萬領據

曹興誠喊捐1500萬元拖欠30年　清大證實了

柯不能指定日期　他秀申請書反遭打臉

傳徵召女性服義務役　國防部否認：目前並沒有這樣的規劃

翁曉玲控曹興誠未捐1500萬　矢板明夫曝證據：今昔的清大有一個說謊

韓國瑜赴新竹弔唁柯爸　喊話法務部：讓柯文哲見父親最後一面

更多熱門

相關新聞

川普對烏克蘭變臉　朱：綠不是說明日台灣？

川普對烏克蘭變臉　朱：綠不是說明日台灣？

俄烏戰爭發生至24日屆滿3年，美國總統川普上任後，要求烏克蘭提供礦產資源換取軍援協議，並在日前演講稱「要與烏國達成協議了」。國民黨主席朱立倫今（25日）表示，民進黨3年前不斷宣傳、操作「今日烏克蘭，明日台灣」，最近卻不講這個議題了，應該請民進黨的朋友來解釋一下。

要不分區別鬧事指翁曉玲？　朱立倫這樣說

要不分區別鬧事指翁曉玲？　朱立倫這樣說

直擊／國民黨動員杯葛卓揆施政報告　韓國瑜聲聲喚後「7分鐘散場」

直擊／國民黨動員杯葛卓揆施政報告　韓國瑜聲聲喚後「7分鐘散場」

藍委提案志願役加薪2萬「二等兵領56k」　國防部也提加薪方案送政院

藍委提案志願役加薪2萬「二等兵領56k」　國防部也提加薪方案送政院

朱立倫要不分區別鬧事　翁曉玲被點名回應了

朱立倫要不分區別鬧事　翁曉玲被點名回應了

關鍵字：

國民黨翁曉玲曹興誠清華大學捐款

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

新竹棒球場外野開挖　驚見大祕寶曝光

李威教唆信徒涉傷害致死　30萬交保

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面