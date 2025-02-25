　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青少年自殺率逐年攀升！　台大醫：心理健康、同儕互動是主因

▲▼精神健康基金會由右至左魏兆玟漢聲廣播電台「生活練習題」主持人、楊聰財精神健康基金會精神健康指數組召集人、胡海國 國立台灣大學醫學院名譽教授、黃宗正 台大醫院精神醫學部主治醫師、韓德彥 精神健康基金會執行長。（圖／記者林緯平攝）

▲精神健康基金公布2024年「全國社會十大新聞事件」，右起漢聲廣播電台「生活練習題」主持人魏兆玟、精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財、精神健康基金會董事長胡海國、台大醫院精神醫學部主治醫師黃宗正、精神健康基金會執行長韓德彥。（圖／記者林緯平攝）

記者林緯平／綜合報導

財團法人精神健康基金會今（25日）公布2024年「全國社會十大新聞事件」，而台灣青少年自殺死亡率年年上升議題也名列其中。台大醫院精神醫學部主治醫師簡意玲表示，相較於其他年齡層自殺率的微幅波動，兒童與青少年的自殺率呈現顯著上升趨勢，依最新數據顯示，2024 年青少年自殺死亡率已達每10萬人有10.7人，值得社會各界高度關注。

近年來，台灣青少年自殺率持續上升，已成為社會不可忽視的警訊。自2014年起，15至24歲年齡層的自殺死亡率從每10萬人5.4人增至2020年的8.4人，而1至14歲兒童的自殺率也從每10萬人0.1人上升至 0.5人。相較於其他年齡層自殺率的微幅波動，兒童與青少年的自殺率呈現顯著上升趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

簡意玲引述相關論文指出，憂鬱症是影響台灣青少年自殺風險的主要因素，焦慮症與睡眠障礙亦為重要影響因子。研究指出，睡眠問題越嚴重的青少年，在一年內出現自殺行為的可能性越高。此外，身體疾病、壓力感受、低復原力、嚴重情緒困擾及人際孤立等因素，皆可能顯著增加自殺風險。

▲▼「2024 全國社會十大新聞事件」。（圖／財團法人精神健康基金會提供）

▲「2024 全國社會十大新聞事件」。（圖／財團法人精神健康基金會提供）

家庭關係與同儕互動亦對青少年心理健康有深遠影響。Y世代與Z世代（出生於1991至2010年）的青少年成長於數位時代，網路與社交媒體的普及在提供資訊便利性的同時，也帶來心理壓力與社交比較的挑戰，進而影響心理健康與自我認同。

簡意玲強調，多數青少年心理疾患是可以透過適當的治療與支持有效改善的。當青少年出現適應困難或心理困擾時，家長、學校及社會應攜手協助他們尋求專業資源，提供關懷與陪伴，減少悲劇發生的可能。青少年的心理健康不僅影響個人未來，也關乎整體社會發展，唯有共同關注，才能營造更友善的成長環境。

▲▼精神健康基金會由右至左魏兆玟漢聲廣播電台「生活練習題」主持人、楊聰財精神健康基金會精神健康指數組召集人、胡海國 國立台灣大學醫學院名譽教授、黃宗正 台大醫院精神醫學部主治醫師、韓德彥 精神健康基金會執行長。（圖／記者林緯平攝）

▲楊聰財（右）。（圖／記者林緯平攝）

除了青少年心理健康之外，精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財也針對兒童的心理照護發表看法，他以去年爆發的「台北幼兒園性侵幼童案」為例，認為台灣社會在兒童保護方面的諸多缺陷，從法規、行政監管、媒體報導到心理復原機制均需改進。唯有透過完善法規、加強監督、提升全民防範意識，才能有效預防犯罪，確保兒童的身心健康發展，讓社會朝向更安全、更有保障的方向邁進。

 ● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／兒夜店殺警！「易淑寬+3監所人員」疑涉貪瀆　廉政署問話
獨／全台最大重劃區地主！前立委楊文欣癌逝　享壽64歲
快訊／彰化最大廢墟「黃金帝國」　男14樓墜落全身碎裂亡
威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買
生第一胎可領14.6萬！　新手媽開心領紅包
辜仲諒爭取！12強台灣冠軍「一壘壘包」空運回來了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嚮往大胸部　妹子想洗日本泡泡浴「歐派嚕全身」！老司機曝潛規則　

蘇花改中仁隧道系統養護　3／3至31日南北向單車道管制通行

生第一胎可領14.6萬！這鄉鎮拚全力補助生育　新手媽開心領紅包

青少年自殺率逐年攀升！　台大醫：心理健康、同儕互動是主因

醫療崩壞「做到3點」就能解！胸腔醫火大酸：猴戲民眾不愛看

高鐵「飯店聯票」攜手4飯店集團　訂房購票7折起

速食店「短裙女拍不雅片」瘋傳　業者：未接獲顧客反映此情況

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

後悔換一堆日幣！他訴苦「日人在失去服務精神」：很多沒耐性

遠傳電信「傳深夜無訊號」　大票基隆用戶哀號：以為手機壞了

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

嚮往大胸部　妹子想洗日本泡泡浴「歐派嚕全身」！老司機曝潛規則　

蘇花改中仁隧道系統養護　3／3至31日南北向單車道管制通行

生第一胎可領14.6萬！這鄉鎮拚全力補助生育　新手媽開心領紅包

青少年自殺率逐年攀升！　台大醫：心理健康、同儕互動是主因

醫療崩壞「做到3點」就能解！胸腔醫火大酸：猴戲民眾不愛看

高鐵「飯店聯票」攜手4飯店集團　訂房購票7折起

速食店「短裙女拍不雅片」瘋傳　業者：未接獲顧客反映此情況

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

後悔換一堆日幣！他訴苦「日人在失去服務精神」：很多沒耐性

遠傳電信「傳深夜無訊號」　大票基隆用戶哀號：以為手機壞了

林志穎曬30年前舊照　親揭喜歡棒球原因

轟吳春城「沒錯幹嘛辭職」　吳崢：黃國昌調查壯促法了沒？

6月好轉 ！NAND Flash價格止跌　慧榮：下半年優於上半年

維修師傅來了！白柴拿最愛玩具討摸摸　網友：誰忍得住

找到了！蕭煌奇「開車地獄梗」源頭是超大咖天王：叫我載他出門　

快訊／台股收盤大跌279.59點　台積電跌20元至1055

折合新台幣僅34萬！TOYOTA日本還有「入門大空間MPV」　載貨超方便

新莊警5天破2起槍枝買賣逮4嫌！扣2把衝鋒槍+手槍　壓制畫面曝

快訊／兒夜店殺警！「易淑寬+3監所人員」疑涉貪瀆　廉政署問話中

年初二大樂透1.86億獎落2縣市　台彩曝雙重巧合

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

生活熱門新聞

速食店「短裙女拍不雅片」瘋傳！驚人背景曝光

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

威力彩20億「包牌」獨得？　彩券行同時開出頭、貳獎

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

明轉雨！　 鋒面報到時間曝

陳妍希8歲兒被爆從「北京國際學校」轉學　學費破百萬

把握好天氣！　恐「對流雨大降溫」時間曝

曹興誠「下棋捐1500萬」　照片曝光

即／6縣市低溫特報！清晨急凍跌破10度

某大學教授課堂脫口「女生不想辛苦就去搖屁股」

台西戰「先發莊陳仲敖是誰？」　最殺球種曝

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

曹興誠的1500萬捐款　旅美教授公開清大過往說法

台灣ICU病床人口比世界第一　醫曝關鍵主因

更多熱門

相關新聞

地獄朝鮮！韓「生活滿意度」墊底自殺率新高

地獄朝鮮！韓「生活滿意度」墊底自殺率新高

南韓社會處於極度高壓競爭，加上近年以來物價翻騰，導致民眾幸福度降低、自殺率增加！

世展會「籃海計畫」

世展會「籃海計畫」

說流行／Lyst 2024 Q4榜單揭曉

說流行／Lyst 2024 Q4榜單揭曉

青少年輕生「登10大死因第2」　兒盟：沉迷社群情緒困擾增2倍

青少年輕生「登10大死因第2」　兒盟：沉迷社群情緒困擾增2倍

機器人創客探險隊啟動　圖書館助學童迎接新學期

機器人創客探險隊啟動　圖書館助學童迎接新學期

關鍵字：

青少年自殺率精神健康心理照護2024

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

即／藝人易淑寬疑涉貪瀆案！今驚傳遭搜索約談

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

快訊／不如歸去！　吳春城請辭立委高喊「哈雷路亞」　

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面