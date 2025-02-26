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美16歲屁孩槍殺！法官要求「成人身分」受審　他當庭大哭找媽媽

記者王佩翊／編譯

美國北卡羅來納州一名16歲少年因涉嫌槍殺另一名同齡少年被羈押，而他當庭被法官裁定，將以「成年人」的身份受審，讓他當場崩潰痛哭找媽媽，甚至雙腿癱軟，需要法警攙扶才能站立。

根據《紐約郵報》報導，北卡一名16歲少年西恩・辛普森（Sean Simpson）1月被指控犯下一級謀殺罪，他涉嫌在1月26日槍殺同樣16歲的另一名少年札誇維斯・道金斯（Zaquavious Dawkins）。

根據警方調查，死者道金斯案發時正和朋友一起前往商店幫殘疾的母親買東西，然而此時有一輛黑色特斯拉駛過，辛普森坐在汽車後座向道金斯叫囂。隨後辛普森一行人又開車折返回來，並朝道金斯與朋友駛去，兩人見狀立刻拔腿逃跑，沒想到此時辛普森竟從車內開槍，子彈擊中道金斯右肩。警方到場時，發現道金斯滿身鮮血倒在停車場內，因失血過多不治身亡，他的朋友雖也受傷但倖存。

警方案發2天後在一間青少年行為矯正中心逮捕辛普森。據悉，辛普森當時正在該機構接受治療，未料最終因涉嫌謀殺被帶走。

法官1月29日宣判，辛普森將以「成人身份」受審，同時拒絕讓他保釋。聽到法官的決定後，辛普森當場崩潰痛哭，甚至還在法庭上大喊「媽媽！」他還因雙腿癱軟被法警攙扶帶離法庭。

北卡羅來納州2024年12月1日通過新法，如果嫌疑人是年僅16歲和17歲的青少年，但仍涉嫌犯下包含謀殺在內的A至E級重罪，便允許以成人身份起訴他，讓其面臨更嚴厲的法律制裁。

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