青少年輕生「登10大死因第2」　兒盟：沉迷社群情緒困擾增2倍

▲12至17歲青少年輕生占比近年上升。（圖／兒福聯盟提供）

記者林育綾／綜合報導

衛福部2024年統計，12至17歲青少年輕生死亡人數占比，過去5年從12.5%上升至18.4%，成為青少年10大死因中的第2位。據兒福聯盟調查，學生產生情緒危機主要原因是「課業壓力、對未來迷惘」，另一原因可能來自「社群」。

兒福聯盟今（17日）發布台灣青少年心理健康調查結果，數據顯示超過半數（54.3%）國中生承受著對未來的壓力，而這些感到壓力的學生，出現情緒問題的比例，是未感受到相同壓力學生的2倍，出現焦慮、失眠等身心症狀的比例更高出3.5倍。

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▲青少年情緒危機主要來自「課業壓力、對未來迷惘」。（圖／兒福聯盟提供）

據兒盟調查發現，16.4%的學生每周超過一次感到情緒低落，等同於平均每班有2至3名學生有相關情緒困擾，包括易怒（13.6%）、緊張（12.6%）、過度憂慮（12.1%）、害怕（10.0%）、無法控制焦慮（9.8%）及難以放鬆（9.5%）等。

情緒問題也會進一步引發生理症狀，有近一成學生表示，每周超過一次入睡困難（9.2%）、頭痛（8.8%）等問題，直接影響到青少年的學習與生活。如果未及時關注，可能會對身心發展造成長期負面影響，甚至衍生更多健康隱患。

追查情緒問題的根源，有一半會「擔心自己的未來」（50.1%）、近半數（46.2%）對「未來升學或就業感到巨大壓力」，更有近4成（39.1%）會給自己壓力以達到未來目標，而這些學生出現情緒問題的比例是其他人的2倍，出現多重身心症狀的情形更高達3.5倍。

令人擔憂的是，升學壓力遠不止來自課堂內的學習。學生除了準備會考，還需在課外培養各種能力以提升競爭力；結果造成長期睡眠不足、身心疲憊成為常態，學業與健康難以取得平衡，直接影響了生活品質與學習成效。

▲兒福聯盟調查情緒危機原因之一來自「社群」，情緒困擾的比例是非沉迷者的近2倍。（圖／兒福聯盟提供）



除了課業負擔，過度依賴「社群」也可能是原因之一，近來國內外不少研究指出，過度使用社群媒體的青少年更容易感到焦慮和憂鬱。兒盟過去調查，台灣國高中生每周平均花費35小時在社群媒體上，相當於每天超過5小時，扣掉上學和睡眠的時間，等於「一有空就滑手機、上社群」，然而帶來的不是放鬆，是壓力。

數據顯示，37.7%的青少年存在社群媒體沉迷問題，他們出現情緒困擾的比例是非沉迷者的近2倍，出現多重身心症狀的可能性更高達3倍。長時間浸泡於虛擬世界，不僅讓青少年情緒低落，還可能引發與家人的矛盾，甚至造成家庭關係的惡化。

調查發現，只有不到半數（46.6%）的國中生表示，能與家人討論心事。其中只有64.3%的國中生認為自己能輕鬆與媽媽溝通，跟爸爸更僅有50.4%。而有家人支持的孩子，情緒困擾、多重身心症狀的比例，都比較沒有支持者低一半左右。而有同儕支持較高的青少年，相關困擾的比例也較低。

兒盟對此提出訴求，包括建議教育部擴增線上輔導資源、將心理健康評量納入學生定期檢查；同時鼓勵家長要陪伴孩子運動。

兒盟也釋出各項免費資源，包括「兒盟護心護照」教導孩子心理健康知識、簡易評估問卷和相關諮詢；還有「少年專線」及「LINE@線上聊服務」服務，讓孩子訴說各種煩惱，獲得情緒支持和諮詢服務，必要時社工也可以幫忙尋找合適的心理諮詢機構、轉介醫療資源。

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