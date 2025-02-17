　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青少年輕生「登10大死因第2」　兒盟：沉迷社群情緒困擾增2倍

▲▼12至17歲青少年輕生人數5年來增幅6%，兒福聯盟調查情緒危機原因，來自課業壓力、對未來迷惘，另一原因可能來自社群。（圖／兒福聯盟提供）

▲12至17歲青少年輕生占比近年上升。（圖／兒福聯盟提供）

記者林育綾／綜合報導

衛福部2024年統計，12至17歲青少年輕生死亡人數占比，過去5年從12.5%上升至18.4%，成為青少年10大死因中的第2位。據兒福聯盟調查，學生產生情緒危機主要原因是「課業壓力、對未來迷惘」，另一原因可能來自「社群」。

兒福聯盟今（17日）發布台灣青少年心理健康調查結果，數據顯示超過半數（54.3%）國中生承受著對未來的壓力，而這些感到壓力的學生，出現情緒問題的比例，是未感受到相同壓力學生的2倍，出現焦慮、失眠等身心症狀的比例更高出3.5倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼12至17歲青少年輕生人數5年來增幅6%，兒福聯盟調查情緒危機原因，來自課業壓力、對未來迷惘，另一原因可能來自社群。（圖／兒福聯盟提供）

▲青少年情緒危機主要來自「課業壓力、對未來迷惘」。（圖／兒福聯盟提供）

據兒盟調查發現，16.4%的學生每周超過一次感到情緒低落，等同於平均每班有2至3名學生有相關情緒困擾，包括易怒（13.6%）、緊張（12.6%）、過度憂慮（12.1%）、害怕（10.0%）、無法控制焦慮（9.8%）及難以放鬆（9.5%）等。

情緒問題也會進一步引發生理症狀，有近一成學生表示，每周超過一次入睡困難（9.2%）、頭痛（8.8%）等問題，直接影響到青少年的學習與生活。如果未及時關注，可能會對身心發展造成長期負面影響，甚至衍生更多健康隱患。

追查情緒問題的根源，有一半會「擔心自己的未來」（50.1%）、近半數（46.2%）對「未來升學或就業感到巨大壓力」，更有近4成（39.1%）會給自己壓力以達到未來目標，而這些學生出現情緒問題的比例是其他人的2倍，出現多重身心症狀的情形更高達3.5倍。

令人擔憂的是，升學壓力遠不止來自課堂內的學習。學生除了準備會考，還需在課外培養各種能力以提升競爭力；結果造成長期睡眠不足、身心疲憊成為常態，學業與健康難以取得平衡，直接影響了生活品質與學習成效。

▲▼12至17歲青少年輕生人數5年來增幅6%，兒福聯盟調查情緒危機原因，來自課業壓力、對未來迷惘，另一原因可能來自社群。（圖／兒福聯盟提供）

▲兒福聯盟調查情緒危機原因之一來自「社群」，情緒困擾的比例是非沉迷者的近2倍。（圖／兒福聯盟提供）

除了課業負擔，過度依賴「社群」也可能是原因之一，近來國內外不少研究指出，過度使用社群媒體的青少年更容易感到焦慮和憂鬱。兒盟過去調查，台灣國高中生每周平均花費35小時在社群媒體上，相當於每天超過5小時，扣掉上學和睡眠的時間，等於「一有空就滑手機、上社群」，然而帶來的不是放鬆，是壓力。

數據顯示，37.7%的青少年存在社群媒體沉迷問題，他們出現情緒困擾的比例是非沉迷者的近2倍，出現多重身心症狀的可能性更高達3倍。長時間浸泡於虛擬世界，不僅讓青少年情緒低落，還可能引發與家人的矛盾，甚至造成家庭關係的惡化。

調查發現，只有不到半數（46.6%）的國中生表示，能與家人討論心事。其中只有64.3%的國中生認為自己能輕鬆與媽媽溝通，跟爸爸更僅有50.4%。而有家人支持的孩子，情緒困擾、多重身心症狀的比例，都比較沒有支持者低一半左右。而有同儕支持較高的青少年，相關困擾的比例也較低。

兒盟對此提出訴求，包括建議教育部擴增線上輔導資源、將心理健康評量納入學生定期檢查；同時鼓勵家長要陪伴孩子運動。

兒盟也釋出各項免費資源，包括「兒盟護心護照」教導孩子心理健康知識、簡易評估問卷和相關諮詢；還有「少年專線」及「LINE@線上聊服務」服務，讓孩子訴說各種煩惱，獲得情緒支持和諮詢服務，必要時社工也可以幫忙尋找合適的心理諮詢機構、轉介醫療資源。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
主持人車剛發動「交警秒來開單」　她傻眼求看秘錄器遭拒：衝業績
顏擇雅：曹興誠露骨照就算不是AI也明顯被設局
孫生哭了！崩潰求媽媽「別再鬧了」　畫面曝光
快訊／王世堅駕BMW　車禍畫面曝
新光三越氣爆11名「無名英雄」都找到了！　盧秀燕明頒獎
金賽綸陳屍家中「找不到遺書」！　警方曝調查進度
王世堅報平安：我人沒事
快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

呂捷直播完沒關鏡頭！網多看「半小時實境秀」：老師好慌喔

明天3地持續濕冷　下波冷氣團更強「周五起凍4天」

墾丁滷味名店遭控多收錢！粉腸秤2次挨轟坑殺　老闆辯：手抖按錯

青少年輕生「登10大死因第2」　兒盟：沉迷社群情緒困擾增2倍

有強風！台灣燈會卡比獸、皮卡丘、進擊的巨人等作品17日停展

威力彩今晚飆14億！命理師點名「4生肖」財運旺　曝暴富「5撇步」

同事「準時下班」害他加班！　抱怨反被嗆爆：憑什麼？

還敢熬夜滑手機不睡覺？睡眠不足可怕後果一次看

日春加盟主「總部爛木瓜直接丟」列7點喊冤　崩潰解約：會求償

男友儲值6000遊戲點數！她怒買保養品被轟出去傻眼：花我自己錢

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

呂捷直播完沒關鏡頭！網多看「半小時實境秀」：老師好慌喔

明天3地持續濕冷　下波冷氣團更強「周五起凍4天」

墾丁滷味名店遭控多收錢！粉腸秤2次挨轟坑殺　老闆辯：手抖按錯

青少年輕生「登10大死因第2」　兒盟：沉迷社群情緒困擾增2倍

有強風！台灣燈會卡比獸、皮卡丘、進擊的巨人等作品17日停展

威力彩今晚飆14億！命理師點名「4生肖」財運旺　曝暴富「5撇步」

同事「準時下班」害他加班！　抱怨反被嗆爆：憑什麼？

還敢熬夜滑手機不睡覺？睡眠不足可怕後果一次看

日春加盟主「總部爛木瓜直接丟」列7點喊冤　崩潰解約：會求償

男友儲值6000遊戲點數！她怒買保養品被轟出去傻眼：花我自己錢

焦凡凡、婁峻碩大婚戴Tiffany珠寶超甜寓意曝光！深V白紗襯好身材

川普俄烏停火談判擬排除烏克蘭？澤倫斯基提「3條件」：否則不接受

幫兒買房竟過戶未婚妻！2人分手父母嚇壞　律師教1招：還能拿回

深圳上線70名「AI數智員工」　並設立「智能機器人基本法」

1分折5%！台灣隊得分越多折扣越多　2家美式餐廳推出經典賽優惠

寄生蟲鑽心臟！男童3年前「生吃蟹腿」…致心包積液險喪命

嘉義縣道路噴火！瓦斯管線挖斷「烈焰上竄2m」　現場驚人畫面曝

主持人車剛發動「交警秒來開單」　她傻眼求看秘錄器遭拒：衝業績？

17歲芭蕾少女「瘦成皮包骨」只剩27公斤！　爸媽被判入獄

味全龍6投聯手完封　中華隊閉門賽0比4落敗

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

生活熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

威力彩31槓今晚飆14億　4星座、4生肖偏財旺

即／控日春用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

台灣人最愛通訊軟體揭曉！輾壓臉書、IG

孫生、酷炫被炎上！他號召「抵制反骨產業鏈」

威力彩今晚飆14億！命理師點名「4生肖」財運旺

獨／網友再揭日春木瓜牛奶積欠薪水

口舌爭端不斷！12星座「最新運勢」來了

冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

更多熱門

相關新聞

南投女遭色老闆猥褻　報案後深感羞忿輕生亡

南投女遭色老闆猥褻　報案後深感羞忿輕生亡

南投一名髮廊老闆猥褻女客，女子報案後仍深感羞忿輕生，南投地檢署偵查依刑法第226條第2項提起公訴，法院裁定應行國民參與審判。

機器人創客探險隊啟動　圖書館助學童迎接新學期

機器人創客探險隊啟動　圖書館助學童迎接新學期

新北女學生站窗台　阿公勸2小時她無力墜落氣墊

新北女學生站窗台　阿公勸2小時她無力墜落氣墊

日「7屁孩」超載！他坐副駕第一個被壓死

日「7屁孩」超載！他坐副駕第一個被壓死

月領4萬「上班狂滑手機」只有1小時認真做事　想離職

月領4萬「上班狂滑手機」只有1小時認真做事　想離職

關鍵字：

青少年憂鬱自殺輕生兒福聯盟社群

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

快訊／立委王世堅出車禍！重慶北路派出所前事故

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面