地獄朝鮮！南韓民眾「生活滿意度」排行墊底　自殺率創9年新高

▲南韓民眾生活滿意度下降、自殺率上升。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓社會處於極度高壓競爭，加上近年以來物價翻騰，導致民眾幸福度降低、自殺率增加！最近，南韓政府公布一項統計數據，指出南韓2023年「生活滿意度」分數只有6.4，時隔4年再度呈現下降趨勢，至於自殺率則為27.3，創下近9年以來的新高紀錄。

根據《韓聯社》，南韓統計廳今（24）日公布調查報告「國民生活品質2024」，內容針對2023年生活滿意度做統計，結果顯示該年度南韓的生活滿意度只有6.4分（滿分為10），比前一年還下降0.1分，是時隔4年再度呈現下降趨勢。

生活滿意度呈現在客觀生活條件下的主觀滿意程度，隨著所得水準下降、年齡愈高，其生活滿意度便會跟著下跌。南韓統計出的生活滿意度，從2013年的5.7分逐年上升，至2018年來到6.1分，不過2019年下降至6.0分後便經歷全球新冠疫情，在疫情期間呈現上升趨勢，2021年為6.3、2022年為6.5，然而2023年卻又下降至6.4。

南韓的生活滿意度，放眼「經濟合作暨發展組織」（OECD）總共38個成員國中，其排行為墊底的第33名，只贏過土耳其、哥倫比亞、希臘、匈牙利、葡萄牙。

至於南韓每10萬名人口的自殺率，2023年來到了27.3名，比起2022年的25.2名還要高出許多。

分析指出，南韓的自殺率從2011年來到最高峰的31.7名以後，便開始逐年下降，2014年來到27.3名，2017年更降至24.3名， 創下近年最低，只不過隔年卻又開始上升，2022年來到25.2名，2023年更增加至27.3名，比起前一年增加2.1名，其漲幅與新冠疫情期間的2021年（+0.3名）相差7倍。

從性別分析來看，男性的自殺率為38.3名，比起總體平均的27.3名還要高出許多；至於女性的自殺率則為16.5名。

被年輕人譏為「地獄朝鮮」的南韓，始終無法擺脫「自殺大國」的汙名！從OECD的統計資料來看，南韓2021年平均每10萬人有24.3人輕生，在OECD當中38個會員國排行第一，遠遠超過立陶宛（18.5名）、日本（15.6名）。

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