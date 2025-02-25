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配合俄勝利日　俄烏停火「可能時間點」曝光！專家解析普丁盤算

▲▼普丁,川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 普丁與川普針對烏克蘭問題展開對話。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭屆滿3年之際，美俄正就停戰進行對話。傳出美國總統川普可能配合在5月9日俄羅斯「勝利日」訪俄，俄烏停火時程也可能配合此日期，不過川普已經否認近期出訪消息。

德國柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」（Carnegie Russia Eurasia Center）資深研究員鮑諾夫（Alexander Baunov）17日撰文指出，普丁正利用川普急於表現的慾望，向他釋出善意，首先釋放被關押3年的美國教師福格爾（Marc Fogel），也準備好讓川普扮演停火關鍵推手，認為這是他在烏克蘭問題上達成自身目標的最佳方案。

而川普描述他與普丁的通話時，友好甚至奉承的語氣也與他一貫的傲慢作風形成強烈對比，可見川普同樣正努力取悅普丁。

川普稱兩人在通話中「反思兩國的偉大歷史，以及我們在二戰中的共同作戰是如此成功」。鮑諾夫分析，互相承認彼此的偉大代表認同「大國是歷史真正主體」的世界結構，小國則淪為客體，而美俄率先針對烏克蘭問題展開對話，歐洲卻被排除在外，正好印證這一點。

取得美俄領袖互訪彼此國家，而非在中立領土上會晤的承諾，對普丁來說更是一大成就。鮑諾夫指出，美國總統到訪獨裁國家在國際上是最高形式的洗白，是一種「解開外交詛咒的神奇儀式」。

鮑諾夫提到，川普訪俄和俄烏停火都可能配合5月9日的二戰勝利日，也有傳聞稱俄烏最快會在4月20日復活節前達成停火。不過川普24日與法國總統馬克宏會晤，被問及是否計畫在勝利日訪俄時回答，他和普丁不會這麼快見面。

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