俄烏戰爭3週年！歐洲力挺美國缺席　川普批澤倫斯基是獨裁者

▲川普表示，俄烏戰爭可能會在幾週內結束。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭今天接待歐洲領袖，紀念俄烏全面戰爭3週年，然而美國高層官員卻未現身，明顯說明美國總統川普再次掌權後，立場轉而偏向莫斯科。路透社報導，川普日前稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是「獨裁者」，令基輔大感震驚。

基輔方面表示，正與華府就美國取得烏克蘭礦產一事進入最終談判階段。川普在會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）後表示，澤倫斯基可能會在本週或下週前來華府簽署「即將敲定」的礦產協議，還說俄烏戰爭可能會在幾週內結束，但並未詳加說明。

川普在和馬克宏召開的聯合記者會上表示：「我們的焦點放在儘快達成停火協議上，最終實現永久和平。」然而，川普並未表示這份礦產協議將包含烏克蘭所尋求的美方明確的安全保證，反而將長期保障烏克蘭安全的「核心角色」責任歸於歐洲。雖然川普與馬克宏在部分議題上達成共識，但也展現出關鍵分歧，例如馬克宏強調對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的不信任，並稱普丁是這場戰爭的「侵略者」，而川普則迴避批評蒲亭。

這份礦產協議是基輔爭取美國支持的關鍵，但在川普與澤連斯基激烈言詞交鋒的陰影下，雙方官員對這份協議的措辭爭論不休，澤倫斯基稱川普活在「不實訊息泡泡」中。澤倫斯基今天在基輔接待歐洲和多國領袖舉行峰會，紀念二戰以來歐洲爆發的最大規模衝突，也就是2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭。

澤倫斯基說：「普丁不會白白賜予我們和平，也不會拿任何東西來交換。我們必須拿出力量、智慧和團結來贏得和平，以我們的合作來贏得和平。」今天前來基輔的訪賓包括歐洲聯盟執行委員會主席（European Commission）范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa），以及加拿大、丹麥、冰島、拉脫維亞、立陶宛、芬蘭、挪威、西班牙及瑞典領袖，現場未見美國代表。歐洲領袖們在演說中紛紛表達對澤倫斯基的支持，呼籲歐洲各國加強對烏克蘭的援助，其中若干領袖更強調增加國防開支的迫切必要性。