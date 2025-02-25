　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏戰爭3週年！歐洲力挺美國缺席　川普批澤倫斯基是獨裁者

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）2024年9 月7日在紐約川普大樓會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普表示，俄烏戰爭可能會在幾週內結束。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭今天接待歐洲領袖，紀念俄烏全面戰爭3週年，然而美國高層官員卻未現身，明顯說明美國總統川普再次掌權後，立場轉而偏向莫斯科。路透社報導，川普日前稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是「獨裁者」，令基輔大感震驚。

基輔方面表示，正與華府就美國取得烏克蘭礦產一事進入最終談判階段。川普在會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）後表示，澤倫斯基可能會在本週或下週前來華府簽署「即將敲定」的礦產協議，還說俄烏戰爭可能會在幾週內結束，但並未詳加說明。

川普在和馬克宏召開的聯合記者會上表示：「我們的焦點放在儘快達成停火協議上，最終實現永久和平。」然而，川普並未表示這份礦產協議將包含烏克蘭所尋求的美方明確的安全保證，反而將長期保障烏克蘭安全的「核心角色」責任歸於歐洲。雖然川普與馬克宏在部分議題上達成共識，但也展現出關鍵分歧，例如馬克宏強調對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的不信任，並稱普丁是這場戰爭的「侵略者」，而川普則迴避批評蒲亭。

這份礦產協議是基輔爭取美國支持的關鍵，但在川普與澤連斯基激烈言詞交鋒的陰影下，雙方官員對這份協議的措辭爭論不休，澤倫斯基稱川普活在「不實訊息泡泡」中。澤倫斯基今天在基輔接待歐洲和多國領袖舉行峰會，紀念二戰以來歐洲爆發的最大規模衝突，也就是2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭。

澤倫斯基說：「普丁不會白白賜予我們和平，也不會拿任何東西來交換。我們必須拿出力量、智慧和團結來贏得和平，以我們的合作來贏得和平。」今天前來基輔的訪賓包括歐洲聯盟執行委員會主席（European Commission）范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa），以及加拿大、丹麥、冰島、拉脫維亞、立陶宛、芬蘭、挪威、西班牙及瑞典領袖，現場未見美國代表。歐洲領袖們在演說中紛紛表達對澤倫斯基的支持，呼籲歐洲各國加強對烏克蘭的援助，其中若干領袖更強調增加國防開支的迫切必要性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／胡瓜緊急入院吊點滴
「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整
倪暄突退出！沐研也發聲　球團公布完整新陣容
韓媒警告中華隊　今晚生死戰若輸將創「前所未有恥辱紀錄」
西班牙耗掉3大先發投手！今晚無法上　中華隊「精算」有優勢
快訊／國1南「5車連環撞」　紫爆回堵4km
20多人遭冒名　領銜人致歉：停止二階連署不再罷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

配合俄勝利日　俄烏停火「可能時間點」曝光！專家解析普丁盤算

18歲高中生校外旅遊　飯店產子後用臍帶拋出窗外！被抓喊：不知懷孕

川普又出手？傳收緊「對中晶片管制」　瞄準輝達、日荷設備商

揭露性癖！公務員劈多女穿「學生制服」床戰拍片　正宮不忍怒離婚

京都主要景點外國客塞爆！　日人改去這些「隱藏景點」

俄烏戰爭3週年！歐洲力挺美國缺席　川普批澤倫斯基是獨裁者

路透：中企採DeepSeek模型　輝達H20晶片訂單暴增

嘲諷光州事件！中國男喊「全斗煥回來了」扮總統　韓國人氣炸了　

鳥兒飛過小學「鬆嘴扔下一隻斷掌」　愛爾蘭警方調查中

波音又出事！剛起飛「客艙瀰漫濃煙」　乘客用衣物掩口鼻急撤

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

配合俄勝利日　俄烏停火「可能時間點」曝光！專家解析普丁盤算

18歲高中生校外旅遊　飯店產子後用臍帶拋出窗外！被抓喊：不知懷孕

川普又出手？傳收緊「對中晶片管制」　瞄準輝達、日荷設備商

揭露性癖！公務員劈多女穿「學生制服」床戰拍片　正宮不忍怒離婚

京都主要景點外國客塞爆！　日人改去這些「隱藏景點」

俄烏戰爭3週年！歐洲力挺美國缺席　川普批澤倫斯基是獨裁者

路透：中企採DeepSeek模型　輝達H20晶片訂單暴增

嘲諷光州事件！中國男喊「全斗煥回來了」扮總統　韓國人氣炸了　

鳥兒飛過小學「鬆嘴扔下一隻斷掌」　愛爾蘭警方調查中

波音又出事！剛起飛「客艙瀰漫濃煙」　乘客用衣物掩口鼻急撤

板橋旅遊團遊嘉義「15人上吐下瀉」送急診！　衛生局回應了

2名女性朋友才下車就出事！37歲男開BMW失控　慈濟醫院前撞4車

配合俄勝利日　俄烏停火「可能時間點」曝光！專家解析普丁盤算

韓小六歌手新家「4樓獨棟別墅」還打造工作室！　超狂心態引熱議

紀言愷大嚐半人高帝王蟹　嗑太多討饒不想再吃

柯文哲口袋沒錢變愛錢？ 　想募「香油錢」？ Grace：榨乾小草

AI及併購效應發威！文曄去年獲利創高　每股賺8.13元

倪暄隔2小時重發聲明「多了黑底圖」！　新增表情符號疑洩心聲

快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

神犬！馬爾濟斯迷路「找警察幫忙」還走斑馬線　警笑：智商好高

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

國際熱門新聞

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

川普跪舔馬斯克畫面曝　政府大樓循環播放

聯合國大會美國輸了！　歐洲對烏克蘭立場提案取得勝利

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭

美科技股收黑！那斯達克挫237點　台積電ADR重跌近3%

她搭機倒斃　夫妻被迫伴屍飛行4小時

日拉麵店公審1星客人遭灌爆　老闆最新回應曝光

星巴克將裁1100人　調整菜單星冰樂被砍

川普盼俄烏停戰速戰速決　俄另有盤算

6男「深夜野戰」公園活春宮　狼狽畫面曝

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

被囚禁3個月　女受虐逃跑「脖上還綁著狗鍊」

逾1000女被逼賣淫　西班牙破獲犯罪集團

更多熱門

相關新聞

陸駐聯合國代表：支持美俄達成共識　啟動烏克蘭和談

陸駐聯合國代表：支持美俄達成共識　啟動烏克蘭和談

大陸常駐聯合國代表傅聰當地時間24日在聯合國大會上表示，當前談判解決烏克蘭問題的呼聲不斷上升，和平窗口正在開啟，北京支持一切致力於和平的努力，包括美俄達成關於啟動和談的共識。

加拿大22萬人連署　要求撤銷馬斯克國籍

加拿大22萬人連署　要求撤銷馬斯克國籍

川普跪舔馬斯克畫面曝　政府大樓循環播放

川普跪舔馬斯克畫面曝　政府大樓循環播放

普丁：歐洲有必要參與和談

普丁：歐洲有必要參與和談

澤倫斯基：盼今年結束戰爭　快速加入北約

澤倫斯基：盼今年結束戰爭　快速加入北約

關鍵字：

川普澤倫斯基俄烏戰爭烏俄戰爭普丁PutinTrumpZelenskyy

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／藝人易淑寬疑涉貪瀆案！今驚傳遭搜索約談

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

即／彰化最大爛尾樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面