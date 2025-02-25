川普跪舔馬斯克畫面曝！政府大樓電視循環播放　員工：反抗的標誌

▲美國住房和城市發展部的電視24日上午突然播出川普親吻馬斯克腳部的畫面。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國住房和城市發展部（HUD）的電視24日上午突然播出驚人畫面，顯示美國總統川普親吻富豪馬斯克的腳，引發輿論譁然。民主黨國會議員及批評人士藉機嘲諷馬斯克在政府中的影響力，不過當局事後證實，相關影片其實是由人工智能（AI）所生成，而HUD的電視則因被駭，才會播放相關畫面。

這段震驚社會的影片最早是由Vox記者柯恩（Rachel Cohen）揭露。報導指出，這段循環播放的簡短影片，配上了醒目字眼「真正的國王萬歲」（LONG LIVE THE REAL KING），而畫面則顯示馬斯克光腳躺在椅子上，川普則跪地親吻和吸吮對方的腳。

this video of Trump kissing Elon Musk’s feet is playing in the federal Department of Housing and Urban Development cafeteria this morning



(per source @HUDgov) pic.twitter.com/hrojPdLDHQ — Rachel Cohen (@rmc031) February 24, 2025

天空新聞記者卡巴斯（Maria Kabas）指出，影片播放之時，HUD的工作人員無法停止播放這段影片，因此他們乾脆拔掉了大樓裡所有電視的插頭。事後，當局發現，HUD的電視是被有心人士駭入，才自動播放了相關影片，而這段影片據信是由AI所生成，因為馬斯克的雙腳看起來都是左腳。

截至目前為止，還沒有人聲稱對這起駭客事件負責，HUD發言人洛維特（Cacey Lovett）則譴責此事是對納稅人資源的浪費，強調將對相關人員採取適當行動。

美聯社指出，在這起意外發生前，馬斯克領導的政府效率部（DOGE）才剛對HUD等聯邦機構進行審計，同時宣布將裁減HUD約4000個職位、影響HUD旗下十多個計畫。據悉，部分HUD員工私下將此事件視為「反抗的標誌」，認為這起意外「給大家帶來了很多歡樂」。