川普跪舔馬斯克畫面曝！政府大樓電視循環播放　員工：反抗的標誌

▲美國住房和城市發展部的電視24日上午突然播出川普親吻馬斯克腳部的畫面。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國住房和城市發展部(HUD)的電視24日上午突然播出驚人畫面,顯示美國總統川普親吻富豪馬斯克的腳,引發輿論譁然。民主黨國會議員及批評人士藉機嘲諷馬斯克在政府中的影響力,不過當局事後證實,相關影片其實是由人工智能(AI)所生成,而HUD的電視則因被駭,才會播放相關畫面。

這段震驚社會的影片最早是由Vox記者柯恩(Rachel Cohen)揭露。報導指出,這段循環播放的簡短影片,配上了醒目字眼「真正的國王萬歲」(LONG LIVE THE REAL KING),而畫面則顯示馬斯克光腳躺在椅子上,川普則跪地親吻和吸吮對方的腳。

this video of Trump kissing Elon Musk’s feet is playing in the federal Department of Housing and Urban Development cafeteria this morning



(per source @HUDgov) pic.twitter.com/hrojPdLDHQ