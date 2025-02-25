普丁：歐洲有必要參與和談　但暗示烏克蘭戰爭「不會很快結束」

▲普丁宣稱，歐洲參與烏克蘭和談，是有必要的。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁24日表示，歐洲有必要參與烏克蘭和談，但莫斯科首先希望與華府建立信任，同時暗示結束衝突的協議，可能依舊遙遙無期。

隨著烏俄戰爭屆滿3年，已經導致數千平民死亡，數百萬人流離失所。美國總統川普表示，這場衝突可能在幾周內結束，但沒有說明詳情。

普丁接受俄羅斯國家電視台採訪時表示，川普正在理性、而非情緒化地處理俄烏衝突，但一切可能不會像川普所希望的那樣很快結束。儘管他與川普的通話、美俄代表在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）的談話，都觸及解決衝突的問題，卻沒有詳細討論，「我們只同意會朝著這個方向前進。而在這種情況下，我們當然不會拒絕歐洲國家的參與。」

▲川普屢次表示，自己與普丁私下關係良好 。（圖／達志影像／美聯社）



普丁直言，利雅德的會談重點是，莫斯科與華府之間要建立信任，與歐洲無關，「為了解決複雜而急迫的問題，比方說與烏克蘭相關的問題，俄美都必須踏出第一步……致力提高兩國之間的信任程度。但這與歐洲人有什麼關係？」

不過，一旦會談轉向衝突解決方案，歐洲夥伴的存在，將是合乎邏輯的，「他們在談判過程的參與是必要的。我們從未拒絕，我們一直在與他們討論。」

外界認為，川普「情緒化地」劇烈改變華府對烏政策，例如批評烏克蘭總統澤倫斯基，暗示基輔可能無法收復所有失土。但普丁加以駁斥，他認為川普的行為合乎邏輯，並且不受限於歐洲領袖對烏克蘭的承諾，「他以一種直截了當的方式行動，沒有特別限制。他處於一個獨特的位置，不只是說出他的想法，也說出他想要什麼。這是大國領導人的特權。」

此外，普丁還透露自己批准了一項建議，也就是俄美可以討論大幅削減軍事開支，最多甚至削減一半，「我們可以與美國達成協議，我們不反對。我覺得這個主意不錯。美國減少50%，我們也減少50%。如果中國想要的話，之後也可以加入我們。」

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