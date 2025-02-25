加拿大人怒了！　22萬人連署要求「撤銷馬斯克國籍」

▲ 加拿大逾20萬民眾不滿馬斯克，要求撤銷公民身分。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大逾20萬人簽署一份國會請願書，要求剝奪億萬富豪馬斯克的加拿大公民身分，因為他和美國總統川普關係密切，而川普重返白宮後多次揚言併吞加國，使其成為「美國第51州」，威脅加拿大主權。

綜合《衛報》等外媒，這份請願書由作家里德（Qualia Reed）向加拿大眾議院發起，並由新民主黨議員安格斯（Charlie Angus）贊助，指控馬斯克從事「違背加拿大國家利益」的活動，身為川普親密盟友，已成為「試圖抹除加拿大主權的外國政府一員」，要求總理杜魯道立即撤銷其公民身分，沒收他的加拿大護照。

馬斯克出生於南非，因母親來自加拿大而取得公民身份。他目前掌管特斯拉（Tesla）、SpaceX及社群平台X等企業，並在川普政府擔任政府效率部（DOGE）部長，致力於削減聯邦政府規模，而川普自1月20日回鍋以來持續挑戰加拿大主權，揚言對進口商品加徵高額關稅、聲稱美國應併吞加拿大，甚至稱杜魯道為「州長」，引發加國人民不滿。

請願書只需500人簽署即可提交給眾議院，不過短短5天內已累積22萬9205人連署支持，可能獲得政府正式回應。眾議院目前休會，預計3月24日復會，但不確定是否會先舉行大選。