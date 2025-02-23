台南做工行善團接力修繕　馬不停蹄助弱勢家庭

▲台南市勞工局23日號召做工行善團志工，前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，同時協助搬運二手家具至官田二手家具倉庫，幫助有需要的家庭儘快恢復居住品質。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續落實台南市民擁有安全、溫暖居住環境的目標，台南市勞工局秉持市長黃偉哲「希望家園」的政策方針，23日號召做工行善團志工前往柳營區進行弱勢家庭房屋修繕，同時協助搬運二手家具至官田二手家具倉庫，幫助有需要的家庭儘快恢復居住品質，讓台南市成為更加幸福宜居的城市。

此次修繕對象為柳營區的連姓案主（64歲），其持有身心障礙證明，因中風無法繼續從事原本的冷氣安裝工作，導致經濟困難，無力負擔房屋修繕費用。勞工局做工行善團自1月底起，陸續由各工會接力施工：2/17鋁製品工會張世明、黃金玟夫妻檔前往丈量鋁門窗尺寸，並於2/20進行安裝。2/18-2/19電子加工工會林正雄攜同林亞億及林芷瑩父子(女)檔，以及工會成員進行屋頂鐵厝施工。

2/19泥水工會蔡德發、邱秋香夫妻在楠西區修繕結束後，隨即趕往柳營區進行泥作修補，以利後續2/23室內裝潢作業。在施工過程中，志工們的辛勞與奉獻也受到社會各界的關懷。市長夫人特別於2/18午休時間前往柳營區慰問志工，並送上溫暖的鼓勵；2/19劉老師亦在教課前準備點心與鐵觀音，讓志工們在寒冷的天氣中補充體力，身心皆感溫暖。23日林俊憲立委、陳亭妃立委、賴惠員立委、蔡育輝議員、沈家鳳議員、李宗翰議員等服務團隊及柳營區長顏文穗也帶餐點、飲品慰勞辛苦志工。



因年初1/21地震導致楠西區房屋損毀嚴重，急需修繕。2/21電子加工工會趕赴楠西區油車進行屋頂鐵厝施工，加快修繕進度，盼望能盡快協助居民恢復家園。此外，2/22志工團隊亦前往南區弱勢戶會勘，詳細檢查房屋狀況，為後續修繕做好準備，希望能迅速改善案主的居住環境，打造安全舒適的家。

台南市木工業職業工會23日出動20位志工前往柳營區進行室內裝潢，同時台南市電氣業職業工會志工亦到場配合，調整室內電線配置，確保整體裝潢順利進行。各工會志工發揮專業所長，期望讓案家儘早擁有安全舒適的居住環境。此外，台南市餐飲業產業工會亦到場，為辛勞的志工們準備熱騰騰的午餐，讓大家在寒冬中感受到滿滿暖意。

同時，23日木工工會、電氣工會志工前往永康區統上開發建設股份有限公司，動用7輛貨車協助搬運出租套房汰換的電腦桌椅，運送至官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，並由台南市勞工志願服務協會志工協助卸貨儲存，讓資源有效運用，幫助更多需要的家庭。

勞工局長王鑫基表示，這一切的成就，來自志工們無私的奉獻與不畏艱難的努力。他們在各自的專業領域中發揮所長，以愛心與專業幫助弱勢家庭修繕家園，讓每個家庭都能重獲溫暖的生活空間，為台南市注入更多關懷與溫情。

23日參與修繕工作的家庭志工包括：台南市木工業職業工會：吳幸暾、吳幸穎兄弟檔；蘇旭明、吳博軒甥舅檔。台南市餐飲業產業工會：郭國仁、錢畇方夫妻檔。台南市勞工志願服務協會：曹至清、陳雪惠；陳明光、陳淑容；李俊平、陳美華、陳來發、苑秀芳夫妻檔。

這些志工們以家人為單位共同參與志願服務，傳遞愛與溫暖，為社會帶來正向的影響。未來，做工行善團將持續努力，攜手更多有愛心的志工，讓每個家庭都能擁有安全舒適的居住環境，共同打造更幸福的台南。