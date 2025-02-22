台南市勞工學院曾文教室　創造麻豆文藝復興

▲台南市勞工局22日於麻豆曾文市政願景園區加場舉辦職場大小事講座，邀請南方講堂王美霞老師，以「在生活中閱讀金剛經」為題，與社會大眾討論佛家金剛經的內容及涵義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局22日於麻豆曾文市政願景園區加場舉辦職場大小事講座，邀請南方講堂王美霞老師，以「在生活中閱讀金剛經」為題，與社會大眾討論佛家金剛經的內容及涵義，分享如何將艱澀難懂的經文，融會貫通於待人處事上，並運用五感六識去感受體驗生活。

勞工局長王鑫基表示，曾文市政願景園區自2024年8月29日揭牌啟用，為曾文地區民眾提供便捷的洽公服務，此外為了鼓勵及便利勞工朋友充實自我、精進學習，於市政園區致毅樓規劃勞工學苑曾文教室，在因緣際會下，於《做工行善團》的志工伙伴忘年會上遇到美霞老師，便邀請她當先峰部隊，在曾文教室開設《在生活中閱讀金剛經》系列講座，將職場大小事講座延伸，可以服務更多無法到市區聽課的市民朋友，讓麻豆地區的人文風氣越發精彩。

王美霞老師分享到，曾文市政園區前身為首府大學，是全國第一件透過中央、地方及民間三方合作，將校園保留下來成為政府廳舍及市民公共空間的案例，正好提供以麻豆為中心發展人文最好的容器，因此當王鑫基局長邀請她開設《在生活中閱讀金剛經》課程時，腦海裡浮現「麻豆文藝復興」六個字眼，便爽快答應了，講座目前設定12講，主題分別為「日常」、「香象渡河」、「Here/いま/今開」、「善護」、「無諍三昧」以及「假名世間」，希望透過文字形音義解釋，讓勞工及市民朋友喜歡這本經書，透過彼此共讀章句，藉此，懂得更好的自己，用五感六識感受周遭一切，並能自找法門，尋到生命的師父；更希望能拋磚引玉，引出更多麻豆、安定、佳里、西港、善化甚至更多鄉區中，蟄伏的藝文能人，接力開設身、心、靈，或才藝課程，共同創造麻豆地區的文藝復興！



勞工局「職場大小事講座」下一場3月8日於南門勞工育樂中心辦理，邀請台灣職涯發展協會理事黃婉雯理事分享，主題為「DISC好助力-職場溝通超能力」，教大家如何應用DISC，成為職場溝通的高手。3月15日辦理「在生活中閱讀金剛經」第二場講座，同樣由南方講堂─王美霞老師主講，地點一樣在勞工學苑曾文教室（麻豆區南勢里168號，原首府大學致毅樓），邀請有興趣的市民朋友，揪團上勞工局的網站報名參加！