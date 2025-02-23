遭假檢警詐98萬！譚艾珍：他們演得比我還好　分享3大防詐關鍵

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

資深演員譚艾珍去年遭「假檢警」詐騙98萬元，所幸在進行第二次匯款前被巡邏員警攔下，才及時止損。事後，譚艾珍勇敢站出來，擔任台南市防詐大使，今（23日）受邀到北區振興里活動中心現身說法，分享遭詐騙的心路歷程，她感嘆：「我演戲演了50年，但是他們的戲演得比我還好。」

▲譚艾珍親述遭「假檢警」詐騙過程，呼籲大眾提高警覺。（圖／記者林東良翻攝）



台南市警第五分局今天邀請譚艾珍與民眾分享其親身遭遇「假檢警」詐騙的經歷，現場吸引250位里民到場。她在演講中詳細說明詐騙集團如何以「司法調查」為名，設下層層圈套，讓受害者一步步落入陷阱。她特別提醒大家，無論面對何種威脅，都應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線求證，以免上當受騙。

譚艾珍回憶，當時詐騙集團假冒檢警人員，謊稱她誤入毒品刑案，要她交付現金幫忙檢警辦案，利用她對其他被害人的同理心而進行匯款，詐騙集團以專業表演和精巧設計，讓人掉入陷阱。

假檢警手法常讓人陷入恐慌，譚艾珍分享三大防詐關鍵：

1.不透露個資、帳戶資訊，真正的司法機關不會要求提供銀行存摺或匯款。

2.不理會來路不明的電話或LINE訊息，遇到威脅恐嚇更應提高警覺。

3.可透過165反詐騙專線或直接聯繫當地警局查證真偽。

最後，譚艾珍說，詐騙集團最擅長製造恐慌，讓人失去判斷力，因此最重要的是保持冷靜，不輕信來電內容，更不要依指示操作金融交易。她呼籲社會大眾多加留意，也希望透過自身經歷，讓更多人提高警覺，避免受害。