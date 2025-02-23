撫摸女店員機車坐墊9次！保險業務員尾隨盯梢　二審逆轉判半年

▲葉男經常騎車到小美任職的門市，找到小美停在騎樓機車，撫摸她的機車坐墊。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／台南報導

台南葉姓男子和電信門市女職員小美(化名)素不相識，只因繳費時短暫接觸，開始跟蹤、尾隨小美回家，並經常把機車騎上門市外騎樓，把車緊貼在小美停放的機車旁，至少9度伸手撫摸機車坐墊，小美發覺後將葉男告上法院。一審法官認為葉男對小美是否有「與性或性別相關」意圖，證據不足，判葉男無罪。檢方再上訴，台南高分院認為坐墊是小美臀部接觸機車的位置，葉男多次尾隨、盯梢小美和她的機車，還伸手撫摸坐墊，性相關意圖明顯，依犯跟蹤騷擾罪，處葉6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

判決指出，葉男從2023年7月到9月間，經常騎機車前往小美(化名)任職的電信門市，把車停在小美的機車旁，伸手來來回回的撫摸小美的機車坐墊，並疑似拿手機拍攝小美的機車，監視、盯梢、尾隨小美上班和回家。

直到9月葉男又尾隨小美回家，被小美的母親發現，經小美調閱任職門市的監視器畫面，發現葉男的詭異行為，才害怕報警，葉男也在同年月28日收到警方的書面告誡，葉男不滿，向電信公司客服投訴小美服務態度不佳，葉男也被檢方依跟蹤騷擾防制法起訴。

全案審理時，葉男堅決否認有跟騷行為，他表示不認識小美，前往電信門市是為了繳電信費。他平常喜歡吃門市旁的丹丹漢堡和附近的飲料店，那邊是他平常的活動範圍，至於觸摸小美的機車坐墊，只是他倒車出騎樓時的習慣。

一審法官認為，葉男和小美素不相識，僅因繳電信費才有接觸，難以解讀葉男是否對小美有「與性或性別相關」意圖，且在家人提醒前，小美並不知道遭葉男跟騷，因而未對葉男表達不滿，葉男最後一次騷擾是在2023年9月27日，但在28日才收到告誡書，難認葉男在之前有不尊重小美意願的情形，雖然葉男行為不當，仍難以說他犯跟騷罪，判他無罪。

台南地檢署上訴，台南高分院認為，小美下班時間是9點，葉男經常趁門市關門、小美還留在店內時，在門市外拿起手機對著小美的機車操作，或將自己的機車騎到騎樓內緊貼小美的機車，伸手摸摸小美的坐墊後，再倒退騎車離去，都是針對小美和她的車跟蹤、盯梢，此外也會尾隨小美回家。

▲葉男辯稱摸著鄰車倒車是他的習慣，但二審法官不採信。（示意圖，和本案無關／取自Pixabay）

台南高分院表示，跟騷法並未明確規定被害人在當下就必須知情，且依跟騷的行為樣態，被害人往往不易察覺，所以並無非得經過「實際接觸」、且遭被害人拒絕，跟騷才會成立，只要反覆違反被害人意願，就算被害人事後才知道，也已造成被害人恐懼，就符合跟騷法要件。

台南高分院認為，葉男鎖定小美和她的機車多次跟蹤尾隨，且機車坐墊為小美臀部接觸機車的位置，葉男卻無故反覆、持續把機車放到她車子旁，伸手前後觸摸坐墊，顯然是和「性或性別有關」的行為，而小美知情後覺得害怕並且報警，顯然葉男行為也違反小美的意願。

台南高分院指出，葉男先前就曾因跟蹤、盯梢另一名飲料店女店員挨告，因證據不足不起訴，葉男應明白自己對小美的行為可能犯法，仍不知悔改再犯，審酌葉男犯後未能和小美和解，目前考取保險業務員證照並在保險公司上班、月收約3萬等情，依犯跟蹤騷擾罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。