安倍昭惠夫人盛讚台南芒果好吃　黃偉哲:台日情誼像芒果一樣甜

▲日本前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠女，來台參加2025「哈利法克斯台北論壇」發表演說，盛讚「在台南吃到在日本吃不到的芒果，有很多種類，真的非常好吃」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



日本前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠女，來台參加2025「哈利法克斯台北論壇」並發表演說，不僅如此，安倍昭惠夫人更在會後受訪時向媒體表示有時間盼能再到台南吃芒果，並盛讚「在台南吃到在日本吃不到的芒果，有很多種類，真的非常好吃」。

安倍昭惠夫人在2023年7月首度造訪台南，在黃偉哲市長的陪同下參觀了安倍晉三紀念影像展，黃市長特別在隨後的歡迎晚宴上準備了當時台南盛產的愛文、金煌、西施、海頓、黑香芒和桃子等多達6種芒果來款待夫人，一上桌就吸引夫人的驚嘆，隨後更逐一品嘗每種芒果，並分享每種芒果的風味各有特色，對芒果的喜愛之情溢於言表。

對於安倍昭惠夫人如此盛讚並深深懷念台南芒果，黃偉哲市長表示感動與受寵若驚。黃偉哲市長還說，台南人熱情好客，總想著端出家中最好的東西來款待貴客，當時正是抱持這樣的心情，因此才一口氣準備了很多種台南當季盛產的芒果來招待總是溫柔堅毅地跟安倍前首相一起支持台灣的安倍夫人，而台日情誼恰好就像台南芒果一樣，不只香甜，風味更是歷久彌新。

由於目前日本僅能進口愛文芒果，黃偉哲誠摯邀請安倍夫人在今夏再度抽空造訪台南，品嘗口感、風味大異其趣的多種類芒果，不管哪種，都是會讓人上癮的鮮甜好滋味，台南市也同樣歡迎日本的朋友們親自來到台南大啖香甜的芒果，盼以芒果會友，讓台日友誼更為深厚。