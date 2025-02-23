明恐剩7℃！　今雨區擴大

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日雨區擴大！氣象專家吳德榮表示，周一晨至周二清晨，本島平地的最低氣溫將下探7度，台北測站則有觸及12度（強烈大陸冷氣團）的機率。

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象署）



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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨新竹以北已有降雨，大台北較明顯，各地氣溫逐漸下降中；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日降雨範圍大，台中以北，東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，彰化以南平地多雲時晴。

吳德榮指出，今日大陸冷氣團再增強，持續至周二清晨，北台灣濕冷，其他地區早晚冷；周一晨至周二清晨，本島平地的最低氣溫將下探7度，台北測站則有觸及12度（強烈大陸冷氣團）的機率，但還不是最後定論，需密切觀察；周一雨區縮小，大台北、東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲。



吳德榮說，最新各國（歐、美、日、加）模式模擬皆顯示，周二白天起至3月4日，台灣都在暖氣團範圍內，各地大多為舒適微熱、易起霧的天氣，尤其2月底（28日）至3月4日更有大幅回暖的趨勢；最新歐洲模式模擬顯示，周三有中層水氣通過，雲量稍增，降雨不明顯；周五雖有鋒面尾端掠過北部海面，但對台灣無影響。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）