鋒面過境3地溼答答　冷氣團遞補「下周一最冷探11度」

▲鋒面通過，東北季風增強，局部地區仍有降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面通過，加上冷空氣南下中，今天(21日)北海岸、宜蘭和大台北山區降雨較持續，冷空氣周日加碼升級冷氣團，下周一和下周二清晨最冷，局部低溫下探11度。

中央氣象署預報員葉致均表示，昨晚到今天清晨台灣附近鋒面形成並通過，北部、宜蘭有降雨，北方有冷空氣接著南下，降雨以迎風面地區為主，下周一前受冷空氣影響，北台灣偏涼、偏冷，中南部日夜溫差大，下周二氣溫將逐步回升。

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葉致均說明，目前台灣東方海面有鋒面系統往東移動，昨晚到今晨鋒面通過，北部、東北部有降雨，北海岸、大台北山區雨勢較明顯，東半部隨時間越晚，降雨將更明顯，北海岸已發布大雨特報，今天鋒面通過後，降雨以迎風面桃園以北、東半部為主，入夜有類似情況，北海岸、宜蘭、大台北山區降雨較持續，長時間降雨累積下，容易有局部大雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨方面，葉致均分析，周日前水氣偏多，桃園以北、東半部、外島會有不定時短暫降雨，周六白天有空檔，周六晚間又會有一股較多的水氣遞補，周六晚上到周日北部也會出現零星降雨，迎風面地區雨勢增大。

葉致均表示，下周一之後，迎風面地區仍有降雨，但水氣會減少，桃園以北、東半部有降雨，雨勢跟這幾天相比趨緩，下周二是未來一周天氣最穩定的一天，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨；下周三後華南雲系逐漸東移，北部、東半部和山區有零星飄雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度變化上，葉致均說明，今天東北季風增強，北部昨天高溫有21到22度，今天降至16到18度，其他中南部、花東地區溫度沒有太大影響；周日開始下波冷空氣逐漸遞補，溫度逐步下降，北部、宜蘭高溫剩14到15度，更轉涼，其他地區高溫也頂多20度上下。

葉致均強調，下周一清晨甚至下周二清晨，將是這波冷空氣最強時間點，中部以北、宜蘭11到13度，其他14到15度，有些地方低溫會更低，中南部這周日夜溫差大，下周二後，北台灣高溫可回到19到20度。

葉致均表示，今天受冷空氣影響，周日會遞補更強冷空氣南下，到下周一之前，北台灣、花蓮都是偏冷，下周二後溫度回升，也逐步進入春季，但春季仍有北方冷空氣遞補南下的情況。