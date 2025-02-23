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快訊／10級強風要來了　今變天「下最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲今日雨區擴大。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

10級強風要來了，基隆市、新北市大雨特報！中央氣象署表示，今天另一波大陸冷氣團挾帶更為潮濕的冷空氣南下，北部、東北部降雨機率高。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

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（圖／氣象署）

氣象署今晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午起桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，新北、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日上午台南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風。

氣象署也發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象署說，今天另一波大陸冷氣團挾帶更為潮濕的冷空氣南下，北部及東北部降雨機率高，普遍都是濕冷的天氣型態，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區雨勢持續，有局部大雨發生的機率，東部、東南部也有局部短暫雨，中部山區有些零星降雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署表示，今日早晚偏冷，中部以北、東北部低溫13、14度，其他地區15到17度；白天北部、東北部溫度上升有限，高溫16至18度，其他地區約21至24度，南部局部地區可以來到25、26度。

氣象署指出，周一冷氣團影響，降雨趨緩，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨；周二清晨冷氣團影響，白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升，西半部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預報，周三、周四各地早晚天氣涼，華南雲系東移，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周五、周六環境風場漸轉為偏南風，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨。

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