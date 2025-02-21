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北東變天轉陰雨　冷氣團周日殺到「最凍剩10度」

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▲冷空氣南下，東北季風增強，北東轉陰雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣南下影響，今天(21日)北部及東部陰雨，北部、東北部氣溫下降，周日到下周一低溫達冷氣團等級，局部低溫下探10度。下周五228連假雖有鋒面系統發展，但影響台灣機會低，各地氣溫回升，期間可能有南方水氣輸入帶來局部短暫雨，天氣偏悶熱潮濕。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天起至下周一，受北方地面冷高壓陸續南下影響，台灣附近的東北季風持續增強，沿海地區可能出現強陣風。期間時而伴隨華南雲系東移影響，北部及東部將為陰天，並有短暫陣雨；中南部則為晴或多雲天氣，僅山區偶有零星短暫陣雨機會。

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氣溫方面，林孝儒指出，北部及東北部降幅最為明顯，預測高溫約16到20度，低溫約13到15度，周日至下周一低溫將達大陸冷氣團等級，局部山區亦可能降至10到12度；中南部高溫約22到25度，低溫13到15度，日夜溫差大。

下周二至下周四，冷氣團減弱，林孝儒表示，台灣附近轉為高壓迴流偏東至東南風影響，期間仍有華南雲系陸續東移機會，各地氣溫略有回升。北部及東部天氣陰沉，迎風面仍有地形降雨機會；中南部多雲或陰，山區亦可能出現短暫陣雨，但整體降雨雨勢不大。

林孝儒指出，下周五白天台灣北部海面雖有鋒面系統發展，但影響台灣天氣的機率較低，天氣型態仍與下周四較類似。至於下個周末，台灣附近可能轉為明顯的東南至偏南風環境，各地氣溫明顯回升，期間有南方水氣移入帶來局部短暫陣雨，因此天氣可能偏悶熱，體感較潮濕。

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