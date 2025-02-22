今晨9.2℃　週末「階梯式降溫」3地區大雨

▲冷氣團影響，今天宜蘭、基隆北海岸及大台北山區有大雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天清晨受到大陸冷氣團影響，本島平地最低溫出現在苗栗縣三灣9.2度，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區有大雨發生機率。冷氣團影響到下週一，下週二白天開始回溫。

今天（22日）大陸冷氣團影響，迎風面北部、東半部及馬祖降雨機率較高，其中在宜蘭、基隆北海岸及大台北山區降雨較廣泛，且有局部大雨發生的機率，中南部地區及澎湖、金門多雲到晴。

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氣溫方面，台灣各地及澎湖低溫約13-16度，白天高溫北部、宜花及澎湖約16-21度，中南部及台東地區約21-24度；金門11-17度、馬祖7-11度。

▲2/23(週日)大陸冷氣團南下，2/24(週一)大陸冷氣團影響。（圖／翻攝中央氣象署，下同）

2/23(週日)大陸冷氣團南下，2/24(週一)大陸冷氣團影響，中部以北、宜花地區天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；2/24(週一)迎風面降雨稍趨緩，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部12-28度，中部13-22度，南部15-25度，花東16-23度；澎湖14-16度，金門10-16度，馬祖7-10度。

2/25(週二)大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，但早晚天氣仍偏冷；環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫：北部及東北部12-22度，中部12-22度，南部14-24度，花東14-21度；澎湖13-16度，金門10-17度，馬祖7-12度。

2/26(週三)、2/27(週四)華南雲系逐漸東移，2/26北部及東半部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；2/27北部、宜蘭地區及中部山區有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及東北部14-21度，中部14-23度，南部15-25度，花東16-23度；澎湖14-18度，金門13-18度，馬祖10-14度。

▲冷氣團影響，週末階梯式降溫。

2/28(週五)環境轉乾，環境仍為偏東風，各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

氣溫：北部及東北部15-22度，中部16-24度，南部17-25度，花東17-23度；澎湖17-19度，金門14-18度，馬祖11-14度。

3/1-3/3環境風場為偏東南風至南風，白天整體感受舒適溫暖，但夜晚至清晨仍有涼意；天氣穩定，僅花東地區有一些降雨的機率。