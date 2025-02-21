下波冷氣團急凍3天「最冷跌至13度」　雨區擴大時間曝

▲冷氣團周日南下，下周一和下周二清晨最冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風增強，明天(22日)北部和東半部轉雨，下波冷氣團周日南下，下周一清晨和下周二最冷，局部低溫下探13度，下周三過後再有華南水氣移入，其中下周四雨最大，雨區也將擴大北部和東半部。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天清晨鋒面通過，降雨範圍比較大，白天則受東北季風影響，降雨區縮小，基隆北海岸和東北部有短暫雨，明天降雨範圍擴大為北部、東半部，其中基隆北海岸、宜蘭和大台北山區有較大雨勢。

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周日冷氣團南下，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫雨，且有局部較大雨勢，桃園以北、東部及東南部有局部短暫雨，北部及中部山區亦有零星短暫雨；下周一基隆北海岸及東半部局部短暫雨，桃園以北零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。冷氣團預計下周二減弱，環境轉偏東風，降雨剩東半部和恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，下周三和下周四華南雲系東移，北部和東半部會有降雨，其中下周四雨勢比較明顯，北部、東北部和中部山區有局部短暫雨，花東地區降雨相對其他地區較零星，各地雲量增多，中部南部多雲；下周五各地多雲到晴，僅剩東半部和恆春半島有雨。

溫度方面，曾昭誠說明，今晚到明晚為東北季風影響，北部、宜蘭低溫約14到15度，明天白天約17到18度，中南部則不受影響，白天溫度可到20度以上。

曾昭誠表示，周日開始為冷氣團影響過程，最冷時間點為下周一清晨和下周二清晨，北部、宜蘭約13到14度，中南部15到16度，白天也會下降至20左右，北部、宜蘭約15到16度，感受比較涼，下周二後白天可回升到20度以上。

▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）