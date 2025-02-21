　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下波冷氣團急凍3天「最冷跌至13度」　雨區擴大時間曝

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團周日南下，下周一和下周二清晨最冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風增強，明天(22日)北部和東半部轉雨，下波冷氣團周日南下，下周一清晨和下周二最冷，局部低溫下探13度，下周三過後再有華南水氣移入，其中下周四雨最大，雨區也將擴大北部和東半部。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天清晨鋒面通過，降雨範圍比較大，白天則受東北季風影響，降雨區縮小，基隆北海岸和東北部有短暫雨，明天降雨範圍擴大為北部、東半部，其中基隆北海岸、宜蘭和大台北山區有較大雨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周日冷氣團南下，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫雨，且有局部較大雨勢，桃園以北、東部及東南部有局部短暫雨，北部及中部山區亦有零星短暫雨；下周一基隆北海岸及東半部局部短暫雨，桃園以北零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。冷氣團預計下周二減弱，環境轉偏東風，降雨剩東半部和恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，下周三和下周四華南雲系東移，北部和東半部會有降雨，其中下周四雨勢比較明顯，北部、東北部和中部山區有局部短暫雨，花東地區降雨相對其他地區較零星，各地雲量增多，中部南部多雲；下周五各地多雲到晴，僅剩東半部和恆春半島有雨。

溫度方面，曾昭誠說明，今晚到明晚為東北季風影響，北部、宜蘭低溫約14到15度，明天白天約17到18度，中南部則不受影響，白天溫度可到20度以上。

曾昭誠表示，周日開始為冷氣團影響過程，最冷時間點為下周一清晨和下周二清晨，北部、宜蘭約13到14度，中南部15到16度，白天也會下降至20左右，北部、宜蘭約15到16度，感受比較涼，下周二後白天可回升到20度以上。

▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／北市豪宅千萬勞力士遭竊　屋主知道真相氣炸
遇見UFO？美軍飛行員驚曝「掠過右翼下方」　塔台通訊曝光
知名建材商涉侵占8億！董座夫妻等19人遭起訴
曹興誠嗆告謝寒冰「求償1億」！北院檢：未收到訴狀
WBC資格賽今晚開打！球員曝隊內氣氛轉變
iPhone撐7年「現在換機超尷尬」　買16、16e還是等1

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩飆20億！網狂問「為何開獎多等半小時？」　台彩解答

畢旅2小時「新竹巨城殺到台北101」　全場傻：根本沒辦法上廁所

跟公司講好報到時間「還可以改嗎？」　人資吐實話：全都要調整

運動會拿4座MVP！他喊「坤達才是逃兵大王」　網曝真相：合法合理

一蘭拉麵「招待1族群」每天免費吃2碗！全場驚：現在才知道

600萬商品卡館內廠商哀嚎　新光三越：確認安全就開放拿貨　

威力彩狂飆20億！命理師點名「4星座、15姓氏」財運超旺

拚威力彩20億　詹惟中再鐵口！ 彩券行老闆若長這樣「一定要加碼」

發往台中的2貨櫃「落海救不回」　巧巧郎集運：100%按原價賠償

獨／新動向！阿布舞加盟混血女神總監新團　首場火辣應援畫面曝　

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

威力彩飆20億！網狂問「為何開獎多等半小時？」　台彩解答

畢旅2小時「新竹巨城殺到台北101」　全場傻：根本沒辦法上廁所

跟公司講好報到時間「還可以改嗎？」　人資吐實話：全都要調整

運動會拿4座MVP！他喊「坤達才是逃兵大王」　網曝真相：合法合理

一蘭拉麵「招待1族群」每天免費吃2碗！全場驚：現在才知道

600萬商品卡館內廠商哀嚎　新光三越：確認安全就開放拿貨　

威力彩狂飆20億！命理師點名「4星座、15姓氏」財運超旺

拚威力彩20億　詹惟中再鐵口！ 彩券行老闆若長這樣「一定要加碼」

發往台中的2貨櫃「落海救不回」　巧巧郎集運：100%按原價賠償

獨／新動向！阿布舞加盟混血女神總監新團　首場火辣應援畫面曝　

威力彩飆20億！網狂問「為何開獎多等半小時？」　台彩解答

日本觀光公害！京都古寺住持勸阻違停遭恐嚇　怒：無法與外國客共存

張若凡自揭瘡疤哭了！　掀不愉快失戀回憶

甲賀市府迎忍者之日　員工全體變身辦公效率UP

手撐屁股！消防員為救妹子「失手脫褲」　3個月後「結局神展開」

菲律賓逮捕逾450名可疑電信詐騙者　1台灣人涉案

韓啦啦隊女神見台應援「我們那樣會被罵」！　影片公開韓網反應曝

徐若熙首戰意外沒先發　曾總：會在對的時機出來

腦傷失憶男迷路10公里！警耐心引導他寫出名字　護送返家

她患番茄醬恐懼症！看到就嚇爆「像被槍指著」　盤子有殘留也不敢用

5歲獨生兒遇神壇惡火喪命！父辦後事含淚嘆：他活潑愛串門子

生活熱門新聞

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了！結局更怒

iPhone撐7年「現在換機超尷尬」！內行給答案

中華隊對西班牙！台南Josh發文了　網道謝

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

以為會有奶香味　他猛力一吸「被臭到狂咳」

嫌台人素質差！日網紅列4點「99%日本人無法辨認台灣人」

快訊／國1清晨「聯結車翻出護欄」滾落

不考慮花費「台灣最值得去哪？」　網點名2地

中華隊派陳宇宏先發　他想起「1999年奇兵」一戰成名

日本為何沒街友？作家曝當年「不人道作法」

更多熱門

相關新聞

鋒面過境3地溼答答　冷氣團遞補「下周一最冷探11度」

鋒面過境3地溼答答　冷氣團遞補「下周一最冷探11度」

鋒面通過，加上冷空氣南下中，今天(21日)北海岸、宜蘭和大台北山區降雨較持續，冷空氣周日加碼升級冷氣團，下周一和下周二清晨最冷，局部低溫下探11度。

北東變天轉陰雨　冷氣團周日殺到「最凍剩10度」

北東變天轉陰雨　冷氣團周日殺到「最凍剩10度」

「強烈未滿冷氣團」2區濕冷　高山可能下雪

「強烈未滿冷氣團」2區濕冷　高山可能下雪

週末冷空氣接力「階梯式降溫」探10℃　3地區有雨

週末冷空氣接力「階梯式降溫」探10℃　3地區有雨

鋒面今晚報到「3地雨最強」　周日冷氣團急凍剩11度

鋒面今晚報到「3地雨最強」　周日冷氣團急凍剩11度

關鍵字：

天氣氣象氣象署冷氣團東北季風低溫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

范瑋琪二度刪文！　

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！

小優大嘴巴遭解約

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面