拿到造型悠遊卡！她拆開「便利箱」尷尬了　網虧：沒叫你拆啦

▲原PO真的將「便利箱」拆開了。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

中華郵政和悠遊卡公司合作，依照3號便利箱仿真、按比例縮小，推出超萌「便利箱造型立體悠遊卡」。近日有網友拿到實品後，就將「箱子」給拆開，這才發現裡面就是晶片卡，讓她心想「有天兵兒子就有天兵娘」。貼文曝光後，掀起網友討論。

「便利箱造型立體悠遊卡」自2月20日推出，每個售價新台幣399元，初步規劃限量1萬8千個。「便利箱造型立體悠遊卡」以3號便利箱等比例縮小，採用仿真材質結合悠遊卡功能，搭配鑰匙圈與飛鴿吊飾。中華郵政公司表示，這是中華郵政首度推出立體式的悠遊卡，便利箱材質為防潑水的水洗式牛皮紙，材質類似皮革。

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不過有網友就在Threads上直呼，「有天兵兒子就有天兵娘」，她拿到便利箱造型的悠遊卡之後，心想那是紙盒，裡面應該會有裝飾物，結果沒想到拆開「箱子」後，裡面就真的是晶片卡，「傻眼了我」。

貼文曝光後，累積38萬次瀏覽。不少網友紛紛表示，「但是包裹看了就很想拆」、「包裹能拆成這樣也不容易」、「399報廢」、「那鑰匙圈都扣在箱子了，怎麼會想拆下去」、「把晶片用膠帶黏在手機背面，以後就可以用手機刷了」、「你也是很猛」、「啊！不是！沒叫你拆包裹啦」。原PO後來也回應，「啊就天兵啊，想說紙盒內有驚喜，結果是驚嚇」。

本文經原PO授權引用