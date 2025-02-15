超商結帳完「加值悠遊卡」被要求重新排隊！女傻眼：沒離開櫃台

▲一名網友近日到超商買早餐，找錢時想要順便加值悠遊卡，卻被店員要求重新排隊，讓他相當不解。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

便利商店提供的服務相當多元，近日就有網友在網路上發文，表示自己買完東西結帳後，想到自己需要儲值悠遊卡。結果店員卻告知她，若需要第二項服務必須重新排隊，讓原PO瞬間相當問號，直呼「我沒離開櫃台阿」。

一名網友在Dcard上發文，表示自己近期到超商去買早餐時，拿了500塊給店員找錢。結果當下，原PO突然想到自己需要儲值悠遊卡「我馬上拿出悠遊卡放在機器上，請他幫我加值200」。

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原PO指出，她原先以為店員會直接從要找給她的錢中，抽200元拿去儲值，結果對方竟把找的400多元全部還給她，並告知她「小姐，如果你下次要這樣兩個服務你要重新排隊喔。」

不過，後來店員便接著說「這次我先幫你服務，但下次請你要重新排隊」。而這讓原PO瞬間相當問號，自己並沒有離開櫃台「為什麼我要重新排隊？？我的理解有錯嗎？？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛表示「不是還在服務妳嗎？？ 妳沒離開櫃台讓給下一位客人，應該還是在服務的時間內吧？」、「錢都找完了，他以為你的服務結束了，所以才會覺得再服務該重排隊。誰知道客人會不會回馬槍又說要儲值，又說要取包裹、繳停車費等，最好就是一次講完要什麼服務，比較不容易誤會」、「都找完錢，你才又冒出一個需要服務的項目，如果我是後面的客人我也會翻白眼覺得你要在排隊一次」。

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