　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商結帳完「加值悠遊卡」被要求重新排隊！女傻眼：沒離開櫃台

超商結帳完想加值悠遊卡！遭店員要求「重新排隊」　她傻眼：我沒離開櫃台阿

▲一名網友近日到超商買早餐，找錢時想要順便加值悠遊卡，卻被店員要求重新排隊，讓他相當不解。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

便利商店提供的服務相當多元，近日就有網友在網路上發文，表示自己買完東西結帳後，想到自己需要儲值悠遊卡。結果店員卻告知她，若需要第二項服務必須重新排隊，讓原PO瞬間相當問號，直呼「我沒離開櫃台阿」。

一名網友在Dcard上發文，表示自己近期到超商去買早餐時，拿了500塊給店員找錢。結果當下，原PO突然想到自己需要儲值悠遊卡「我馬上拿出悠遊卡放在機器上，請他幫我加值200」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，她原先以為店員會直接從要找給她的錢中，抽200元拿去儲值，結果對方竟把找的400多元全部還給她，並告知她「小姐，如果你下次要這樣兩個服務你要重新排隊喔。」

不過，後來店員便接著說「這次我先幫你服務，但下次請你要重新排隊」。而這讓原PO瞬間相當問號，自己並沒有離開櫃台「為什麼我要重新排隊？？我的理解有錯嗎？？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛表示「不是還在服務妳嗎？？ 妳沒離開櫃台讓給下一位客人，應該還是在服務的時間內吧？」、「錢都找完了，他以為你的服務結束了，所以才會覺得再服務該重排隊。誰知道客人會不會回馬槍又說要儲值，又說要取包裹、繳停車費等，最好就是一次講完要什麼服務，比較不容易誤會」、「都找完錢，你才又冒出一個需要服務的項目，如果我是後面的客人我也會翻白眼覺得你要在排隊一次」。

延伸閱讀
淋雨騎車好狼狽！他遇好心人「雨中送暖」　感動直呼：台南好溫暖
一月成交量冷吱吱？專家坦言「房市反轉是空中樓閣」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
送2歲女童送醫！熱心男探視：她狀況很不好　盼全民集氣
分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最
直擊／河北彩伽來台！　1人尬3黑人猛男「小鳥敢吃嗎」
新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬　員工有帶薪公假、心理
快訊／黃國昌8903票當選！　蔡壁如360票
抱滿身血女兒路邊遇善心台人　澳門女童母哭喊：快點救救她！
淫教授把繼女當性奴15年！教室、診療床性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是牙刷！旅館沒「1用品」他喊超莫名　大票共鳴：真的會忘記

幼兒園弟「結帳不夠6元」搖頭呆站　她秒付清！隔天一到超商暖爆

川普點名台灣「很不高興」　沈富雄：台積電的反應比政府好

超商結帳完「加值悠遊卡」被要求重新排隊！女傻眼：沒離開櫃台

「黃燈急煞被追撞」該不該加速衝？PTT炸鍋　警方給答案

日春木瓜牛奶遭爆「用發霉木瓜」！前員工點名5間店　加盟主喊告

起薪4.1萬！台鐵招募司機員100名　今筆試錄取率24%

情人節逛信義區！他傻見「垃圾桶被丟1物」　網吵翻：告白失敗

美國婆婆來台玩「搭高鐵1狀況」超衝擊　下車急問：不能有聲音？

交往後曝月薪！頂大工程師男友突冷掉　提分「不適合」她錯愕

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

不是牙刷！旅館沒「1用品」他喊超莫名　大票共鳴：真的會忘記

幼兒園弟「結帳不夠6元」搖頭呆站　她秒付清！隔天一到超商暖爆

川普點名台灣「很不高興」　沈富雄：台積電的反應比政府好

超商結帳完「加值悠遊卡」被要求重新排隊！女傻眼：沒離開櫃台

「黃燈急煞被追撞」該不該加速衝？PTT炸鍋　警方給答案

日春木瓜牛奶遭爆「用發霉木瓜」！前員工點名5間店　加盟主喊告

起薪4.1萬！台鐵招募司機員100名　今筆試錄取率24%

情人節逛信義區！他傻見「垃圾桶被丟1物」　網吵翻：告白失敗

美國婆婆來台玩「搭高鐵1狀況」超衝擊　下車急問：不能有聲音？

交往後曝月薪！頂大工程師男友突冷掉　提分「不適合」她錯愕

不是牙刷！旅館沒「1用品」他喊超莫名　大票共鳴：真的會忘記

黃國昌當選民眾黨主席　朱立倫：祝福黨務一切順利

台北警衝嘉義逮毒販「竟是自己人」　休假賣安毒2大過免職

網傳優先疏散VIP！新光三越本部長喊「不可能」：每個客人都是寶貝

黨主席補選僅拿360票慘敗　蔡壁如：全力團結支持黃國昌

「一碗拉麵250日圓」比泡麵還便宜　年輕老闆堅持不漲價

分析／接班柯文哲成新共主　黃國昌4大考驗「2026成績單」最關鍵

金馬影后認了有整形！上節目突自爆「臉上縫了89針」原因惹心疼

幼兒園弟「結帳不夠6元」搖頭呆站　她秒付清！隔天一到超商暖爆

新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬　員工有帶薪公假、心理輔導

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

生活熱門新聞

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

情侶搭車到新光三越！司機一聽原因直接退錢

好市多「運動大牌後背包」特價了　千元有找

又有2波冷氣團「周日北往南大降溫」　下周最凍探12度

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

正妹氣象主播「包超緊」　網分心：地圖被遮住了

明「強烈未滿」冷氣團來襲　氣象專家：又要連續冷好幾天

放完228才報到！人資告知「不錄取了」　她傻見補償

情人節逛信義區！他傻見「垃圾桶被丟1物」

華航機票下殺「最低85折」　台灣出發3144元起

日本1機場塞爆！提前2.5小時「被迫直衝登機門」

正妹拿「輝達RTX 5080顯卡」當情人節禮物　萬人瘋傳

新光三越氣爆後　他接1電話：這樣的員工！

更多熱門

相關新聞

說好婚後生子　妻突反悔！他怒討300萬找代理孕母

說好婚後生子　妻突反悔！他怒討300萬找代理孕母

不少情侶在結婚前就會先說好，未來要不要生小孩，一名網友就表示，有共識這兩年要生小孩，也一起努力存錢，但老婆最近卻突然改口不想生，擔心身材走樣、副作用等等，但他堅持人生規畫就是要有小孩，甚至叫老婆取卵，並出300萬，讓他去找代理孕母，「早知道她不想生，也不會跟她結婚」。

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

男阻擋他人進出　強制罪判拘45天

男阻擋他人進出　強制罪判拘45天

應援美食買1送1！超商「經典資格賽優惠」一次看

應援美食買1送1！超商「經典資格賽優惠」一次看

10元喝美式、拿鐵！超商省錢優惠一次看

10元喝美式、拿鐵！超商省錢優惠一次看

關鍵字：

超商加值悠遊卡店員糾紛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S喪姊14天發文了！

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

Toyz入獄9月「篠崎泫情人節中空」穿超辣

41歲民代主動脈剝離逝！醫曝年輕病患1大共通點

林森北傳啪啪聲　九把刀遭婦「凝視」

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

更多

最夯影音

更多

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面