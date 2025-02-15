結完帳想儲值「要她重新排隊」　店員：算2個服務！全場吵翻了

▲原PO忽然想儲值，店員卻稱要重新排隊。（示意圖／記者劉昌松攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友透露，結完帳臨時想加值悠遊卡，原以為店員會直接從找零中扣款，沒想到對方照常找錢，還要求她「下次要重排隊」。原PO呆站了一會兒，店員又改口「這次我先幫妳服務，但下次請妳要重新排隊！」文章引發網友兩派看法，「加值是會花多少時間？」「已耽誤後方的排隊人龍」。

一名女網友在Dcard抱怨，去商超買早餐，店員正準備找400多元，她忽然想起還要加值悠遊卡，當下便把卡片放在機器上，麻煩店員再加值200元。

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本以為店員會抽走加值的200元，結果沒有，只見對方依舊給了400多元，並稱「小姐，如果妳下次要這樣兩個服務，妳要重新排隊喔。」當下，原PO站在原地滿頭問號。

店員又說，「這次我先幫妳服務，但下次請妳要重新排隊」，原PO便給對方200元，才結束這尷尬的場面。

事後原PO腦袋清醒後，直言她當下並沒有離開櫃台，「不對吧？為什麼我要重新排隊？」對此，她好奇大家怎麼看呢？

底下網友熱議，「妳沒離開櫃台讓給下一位客人，應該還是在服務的時間內吧」、「什麼兩個服務...笑死」、「原來是有這種規定的嗎」、「遇到這種規定一堆又愛教育客人的店，我會直接換別間」、「加值是會花多少時間？」「店員超怪，有時候一次講完店員根本不會記得」。

也有人認為，「最好就是一次講完要什麼服務，比較不容易誤會，其實妳沒有錯，他也沒有錯，大家互相理解就好」、「之前有看過客人拿好幾張帳單，說每一張都要分開繳，店員說繳一張就要重排一次隊，客人才說沒關係，那一起繳就好了」、「已耽誤後方的排隊人龍」。

其他店員則解釋，「妳確實太慢講，都結完帳、還找完錢了，搞不好人家都伸出手要結下一個人，妳又來個回馬槍，可能因為這樣導致他不爽吧」、「以前做過超商的，其實我們很討厭客人這樣，真的很煩，就跟已經結帳了才說要載具很惱人」。