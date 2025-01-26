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忘記帶悠遊卡！站務員曝「1招買票」他掏手機驚：現在才知道

台北捷運恢復行駛（圖／記者李依融攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李依融攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友分享了自己在搭乘捷運時的小插曲，因為忘記帶悠遊卡和現金，差點無法搭車，沒想到詢問捷運站務員後才發現，原來可以使用LINE Pay購買車票！讓他直呼：「我竟然現在才知道！」這段經歷也引發不少網友共鳴和有趣的留言討論。

原PO在Threads表示，他從家裡走了10分鐘到捷運站才發現沒帶悠遊卡和現金，心裡抱著「大不了叫Uber」的念頭詢問站務員。結果得知用「LINE Pay」也能買票，他現在才知道。原PO也說，「現在錢跟悠遊卡不一定會帶，但手機肯定帶，因為都用電子支付。」

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但他也說，還是盡量不要忘記帶悠遊卡，「因為我剛剛去環狀線，櫃台關了不能買票，還好有保全讓我進來，到目的地再補票。」也提醒道，「還是盡量不要忘帶悠遊卡。」因為他曾在環狀線遇到櫃檯關閉，無法買票的情況，好險有保全協助，才得以順利到達目的地再補票。

看到貼文後，就有人笑呼，「感謝你：）記得了（不希望用到）。」另外，值得注意的是，北捷其實有提供借車資服務，若乘客忘記帶錢，可出示證件簽「旅客欠費處理單」後借領車資，原則是單趟站點車資、最貴一次為65元。

北捷表示，為體貼旅客之搭車需求，旅客因一時不方便或忘記帶現金時，提供小額欠車資借款，並不屬於《大眾捷運法》第49條「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分之車票乘車者」之範疇，亦不會對借款旅客計罰違約金。目前旅客還款比例接近9成，未還款項持續催收中。

北捷指出，該服務於民國87年起，對於無車資欲搭乘捷運時提供的服務措施，請旅客出示證件並查驗是否欠款，若無欠款未還紀錄，則請旅客於「旅客欠費處理單」簽名後，發售單程票供旅客搭乘，10日內應於任一捷運站補繳。若旅客未滿18歲且未攜帶證件，彈性做法為請旅客提供個資，電話向家人查證確認無誤後請旅客於「旅客欠費處理單」簽名。

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