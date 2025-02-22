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拒更名美國灣「遭白宮封殺」　美聯社提告3川普政府官員

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普上任後將墨西哥灣更名為美國灣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美聯社今天以言論自由為由，針對總統活動採訪權向美國總統川普政府3名官員提告，要求聯邦法官阻止白宮封殺美聯社記者。

白宮10天前開始限制美聯社採訪，美聯社今天下午在哥倫比亞特區聯邦地區法院提起這起訴訟。

美聯社表示，此案涉及白宮箝制言論的違憲行為。在本案中，美聯社沒有按照川普上月發布的行政命令，把墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf of America）。

美聯社在訴訟中表示，「美國媒體與所有人都有權選擇他們的用詞且不受政府報復」，並對白宮幕僚長威爾斯（Susan Wiles）、副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）與新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）提告。

美聯社表示，「這起針對美聯社編輯獨立性與新聞採集和報導能力的攻擊，直接觸及美國憲法第一修正案（First Amendment）的核心。法院應立即糾正。」

川普政府尚未對此做出回應。

川普團隊先前禁止美聯社記者參與白宮與海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的媒體活動，或禁止搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）隨行採訪時，直接表明這是源於美聯社未完全遵守川普的命令更名。

川普本月18日表示，「我們將持續封殺他們，直到他們同意這是美國灣。」

本週約有40家新聞機構簽署由白宮記者協會（White House Correspondents Association）發起的聯名信，敦促白宮收回針對美聯社的政策。（譯者：張曉雯／核稿：盧映孜）

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