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美國稅局大砍6000人！拜登時期「抓富人逃漏稅」　6%員工丟飯碗

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普政府大規模裁撤聯邦雇員。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普上任後大規模裁撤聯邦員工，如今大刀揮向負責向數百萬國人徵稅的國稅局（IRS），20日傳出將解雇約6000人，占整體人力約6%。

《路透》報導，美國目前正值報稅季，但國稅局人事主管阿姆斯壯（Christy Armstrong）20日在一通電話中含淚宣布，約有6000名同事將被解雇，並鼓勵員工互相支持。

這是川普大規模政府裁員計畫的一部分，針對銀行監管機構、環境單位及科技人員等政府雇員，由億萬富翁馬斯克主導，他也是川普競選活動最大金主。

知情人士透露，此次裁員人數將達到6700人，主要針對前總統拜登時期擴編的員工，當時民主黨政府希望對富人逃稅加強執法，但共和黨人批評此舉可能對一般民眾帶來困擾。

IRS目前雇傭約10萬人，而拜登2021年上任前僅有8萬人。獨立預算分析人士曾估計，拜登時期擴編的人員有助增加政府收入，縮小數兆美元預算赤字。

匹茲堡大學稅法教授、前IRS律師哈克尼（Philip Hackney）針對裁員直言，「這將確保國稅局不會查富人，而是個只針對低收入族群的機構」，「真是扭曲」。

這波裁員將影響全美50州員工，包括稽查員、客服人員、稅務爭議仲裁專家及IT技術人員等，但仍保留數千個重要職位，確保能在4月15日申報截止日前處理逾1.4億份個人申報表。IRS目前未對此回應。

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