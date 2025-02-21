淫父2度性侵女兒還車上亂摸　「阿公要人照顧」可憐女兒原諒他

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名男子趁女兒攙扶他、拿飲料，或是開車載她上班，先後對女兒性侵、強制猥褻得逞，女兒氣憤報警，還說想要父親入監服刑，屏東地方法院分別依2次強制性交罪各判處3年2個月有期徒刑，強制猥褻罪判處8個月有期徒刑。

判決書指出，男子於107年間某日，在住處廚房，藉口要求女兒攙扶其至客廳，先擁抱女兒再撫摸其胸部，隨即以其手指性侵得逞。111年間某日，趁女兒拿飲料到他房間，在該房間內，先撫摸女兒胸部、臀部，並性侵得逞。

112年8月間，男子開小貨車送女兒上班途中，行經屏31線某處，將手伸入坐在副駕駛座之女兒衣服裡撫摸她胸部，再將手伸進她內褲，強制猥褻女兒得逞。

法院審理，被害人考量父親須照顧生病中的祖父，一度表示願意原諒父親，但後來祖父過世，表示原諒父親的前提狀況已不存在，並想要父親入監；加上被告迄今對被害人未為任何實質之賠償，綜合考量被告之犯罪情狀，並無何特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般人之同情，認若處以法定最低刑度猶嫌過重之情形，自無適用刑法第59條規定酌減其刑之餘地，分別依2次強制性交罪各判處3年2個月徒刑、強制猥褻罪判處8個月。