員林這輛車一停2個月！停車單厚厚一疊　收費員暖心幫收好收滿

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市中正路一處路邊停車位378號，2個月來停放著一輛深灰色福斯轎車，停放至今超過兩個月，以每日持續增加240元，累積停車費超過15,000元，為避免停車單飛走，收費員還貼心地將所有停車單用塑膠袋裝好保存，車蓋上已經厚厚的一疊，形成「另類請支援收銀」。

▲員林市1輛轎車路邊停車已超過2個月。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲員林市1輛轎車路邊停車已超過2個月。

這輛車停放在員林家商前的停車格，從車上被放置的停車單，自去年底開單至今未移動，有名在附近機關上班的車主猜測，旁邊就是地方法院，車主有可能遭「羈押」，也有民眾說是「出國」或「生病住院」。

公所今年起積極處理長期占用停車位的問題，透過監理單位取得車主資料，寄發通知單，提醒車主繳納欠款或移車。目前全市共有兩輛車的停車費累積超過萬元。

▲停車收費員開單。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

公所農經課長黃吉城表示，為避免車主因不知情而負擔過高費用，凡停放路邊超過一個月的車輛，公所都會透過監理站取得車主資料，寄發繳納及移車通知。 他們推測長期占用停車位的車主，可能因故無法處理，例如往生、入獄或長期出國。若車主收到通知後仍未繳費或移車，公所將移請行政執行署強制執行。