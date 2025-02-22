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25歲女槍手「偽裝律師」潛入法院！　當場射殺黑幫老大

記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡一名黑幫老大日前準備出庭時，在法院內遭一名「偽裝成律師」的女槍手射殺身亡，目前嫌犯仍在逃當中。

根據BBC報導，斯里蘭卡黑幫老大薩馬拉拉特內（Sanjeewa Kumara Samararathne）涉及多起謀殺案，自2023年9月被捕後一直被關押至今。結果他19日由12名警察押送至法院時，遭一名偽裝成律師的女槍手射殺，被緊急送往醫院，但到院時已被宣告死亡。

▲女嫌打扮成男性律師的模樣並將手槍藏在書中。 

警方已確認該名女性嫌犯為25歲的塞萬迪（Pinpura Dewage Ishara Sewwandi），她是將一把左輪手槍藏在掏空的書中帶進法院，目前她仍在逃當中。

司法部長納納亞卡拉（Harshana Nanayakkara）於20日表示，通常法院內並不允許武裝安保人員駐守。然而，在槍擊事件發生後，法院已實施新的安全規範，包括當特定人士被押送至法院時，部署武裝警衛。

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