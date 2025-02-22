25歲女槍手「偽裝律師」潛入法院！　當場射殺黑幫老大

記者張方瑀／綜合報導
斯里蘭卡一名黑幫老大日前準備出庭時，在法院內遭一名「偽裝成律師」的女槍手射殺身亡，目前嫌犯仍在逃當中。
根據BBC報導，斯里蘭卡黑幫老大薩馬拉拉特內（Sanjeewa Kumara Samararathne）涉及多起謀殺案，自2023年9月被捕後一直被關押至今。結果他19日由12名警察押送至法院時，遭一名偽裝成律師的女槍手射殺，被緊急送往醫院，但到院時已被宣告死亡。
නීතිඥ වෙස්ගත් වෙඩික්කරු ගිනිඅවිය සූක්ෂමව සැඟවූ පොත මෙන්න— Ada Derana Sinhala (@adaderanasin) February 19, 2025
ගණේමුල්ල සංජීව නැමැත්තාට වෙඩි තැබූ බවට සැකකෙරෙන පුද්ගලයා ග්රන්ථයක් තුළ ඉතා සූක්ෂම ආකාරයෙන් ගිනිඅවිය රඳවා ගෙන ආ බවට තොරතුරු හෙළි වී තිබේ.
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▲女嫌打扮成男性律師的模樣並將手槍藏在書中。
警方已確認該名女性嫌犯為25歲的塞萬迪（Pinpura Dewage Ishara Sewwandi），她是將一把左輪手槍藏在掏空的書中帶進法院，目前她仍在逃當中。
司法部長納納亞卡拉（Harshana Nanayakkara）於20日表示，通常法院內並不允許武裝安保人員駐守。然而，在槍擊事件發生後，法院已實施新的安全規範，包括當特定人士被押送至法院時，部署武裝警衛。
අධිකරණයට රැගෙන ආ ගණේමුල්ල සංජීවගේ අවසන් මොහොත— Ada Derana Sinhala (@adaderanasin) February 19, 2025
සංවිධානාත්මක අපරාධකල්ලි නායකයෙකු වන ගණේමුල්ල සංජීව නැමැත්තාගේ මළසිරුර අධිකරණයෙන් එළියට රැගෙන එන දර්ශන පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබේ.
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