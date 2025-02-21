街友唬爛！自稱前分局長「百家樂賠4500萬」　警：言論自由不罰

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

女星薔薔（林嘉凌）近日在台中拍攝節目訪問街友時，一名街友自稱曾擔任台南學甲分局長，當警官時就插乾股投資百家樂，最高一年曾賺1800多萬元，不料疫情期間慘賠4500多萬元，最後被前妻趕出門淪為街友。對此，學甲分局澄清，影片中男子從未在警界任職，更不曾在分局擔任分局長，並表示言論中未涉及恐嚇或影響公眾安全之情形，應屬言論自由，非刑事案件或行政裁罰之範疇。

▲街友自稱是前分局長，投資百家樂慘賠4500萬，被警方打臉，不過屬言論自由不罰。（圖／記者白珈陽攝）

女星薔薔訪問街友過程中，遇上一名男街友自稱在警界擁有26年資歷，1986年開始當警察，曾在台南警察局學甲分局當局長，更爆料當警官開始就乾股投資百家樂，最高一年可以賺進1800多萬元，錢來的很快，就在外面養小老婆，離開警職後又拿存款跟朋友繼續投資百家樂，後來養小老婆被發現因此離婚，投資的「生意」也在疫情期間慘賠4500多萬元，加上自己一直生病，把存款都花光了，最後被前妻趕出門，因此流落街頭。

男街友的說法引發警方關注。根據第158條第1項僭行公務員職權罪「冒充公務員而行使其職權者，處3年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。」 本罪係非告訴乃論之罪。 據此，如有非警察身分之人冒充警察行使職權，將涉犯本罪，本類案件如經他人告發或其他情事知有犯罪嫌疑者，警察機關自得據以調查偵辦。

▲薔薔訪問街友，對方自稱曾是警分局局長，從警時曾插乾股投資賭博，最後慘賠4500萬淪街友。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔）

學甲分局20日表示，針對網傳「學甲前分局長淪街友，投資賭博慘賠」一事，經警局查證、比對1984年至今歷任分局長資料，未發現有與影片中男子相貌特徵相符者，呼籲民眾針對網路影片應詳細查證，以免受不實訊息誤導。

警方透露，影片中的男子今年68歲姓陳，是台中火車站附近的常駐遊民，並非影片中聲稱的「剛來不久」，除了不曾擔任台南學甲警分局的局長外，也沒有任何從警經歷，非警界人士，目前因生病住院中。

警方表示，陳男僅因網紅採訪而為陳述，言論中未涉及恐嚇或影響公眾安全之情形，應屬言論自由，非刑事案件或行政裁罰之範疇。