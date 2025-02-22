台灣驕傲！高雄繩索救援隊「KRRT」勇奪國際繩索救援季軍

▲▼高雄繩索救援隊「KRRT」闖過層層關卡，勇奪國際繩索救援季軍。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局的繩索救援隊「KRRT」（Kaohsiung Rope Rescue Team），於2月16日至18日前往日本香川縣參加「Grimp Japan」國際繩索救援賽事，在極端氣候與嚴峻考驗下，於24支隊伍、6個國家之中脫穎而出，勇奪季軍，展現世界級繩索救援實力。

此次賽事舉辦地點位於日本香川縣，共有2支臺灣隊伍組隊前往挑戰，且有日本、韓國、比利時、英國、美國等隊伍參賽。高雄繩索救援隊KRRT參賽成員皆由高雄市政府消防局同仁組成。

3天賽事中，競賽場地涵蓋多種高難度環境與複雜救援情境，包括高空造船廠繩索救援、大跨距地形進行傷患轉運、遊樂園摩天輪與雲霄飛車上極限救助、模擬地震災害建築物救援等艱困情境。比賽期間，氣溫一度驟降至2度，甚至降雪，極端天候為選手帶來極大挑戰。

KRRT隊員憑藉堅強的意志與精湛技術，在寒風與雪花中迅速完成各項任務，並取得高分，得獎實屬不易。本次賽事中，前十名僅有一支臺灣隊伍KRRT獲獎，由此可知，要在賽事中獲獎實屬艱難。

高雄繩索救援隊「KRRT」闖過層層關卡，奪下季軍殊榮，將獎盃順利帶回臺灣，更是臺灣最強！此次成就不僅彰顯台灣救援隊伍的專業實力，也為台灣在國際救援競技舞台上再添榮耀。KRRT將持續精進，挑戰更高難度的任務。