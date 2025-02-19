咖啡店闆娘出軌熟客！遭綠帽夫抓姦　小王提「勃起障礙」吞敗

▲台北一間咖啡店闆娘出軌熟客，遭老公抓姦在床憤而提告求償150萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳佩蓁／台北報導

台北一對方姓夫婦共同經營咖啡店，不料方男指控妻子出軌店裡常客張姓男子，多次抓包2人同床共枕，憤而向2人提告求償150萬元。對此，張男出庭時拿出醫師證明主張自己有「勃起障礙」，不可能與方妻發生性關係。台北地院審理後，認為方妻與張男確實逾越一般社交界線，判2人應連帶賠償方男10萬元，可上訴。

方男主張，他與妻子結婚7年，共同經營咖啡店，原本婚姻幸福美滿，怎料2023年2月底老婆卻出軌店裡熟客張男，2人多次一同外出至深夜才返家，同年3月14日凌晨還到飯店過夜發生性行為，甚至還將張男帶回家被他捉姦在床，東窗事發後，妻子竟直接向她攤牌坦承愛上張男，同年4月便搬出去與張男同居，讓他徹底死心，憤而提告向妻子及張男連帶求償150萬元。

對此，方妻與張男矢口否認婚外情，辯稱雙方只是普通朋友，方妻反控長期遭丈夫性侵及精神、言語霸凌，罹患重度憂鬱症，張男僅是協助並陪同她就醫、報警；張男則提出病歷資料，主張他患有「因動脈功能不足勃起障礙」，不可能與方妻發生性行為。

法官勘驗張男與友人對話紀錄，當時張男曾向友人提及「現在是我在陪OO（方妻），簡單來說就是在交往，我會去她家陪她」、「也沒有公開就是了啦，畢竟還沒離」、「我說離婚事件跟我真的沒有關係，我不知道你會不會相信」、「她是真的需要朋友站在她這邊支持她離婚」，且友人也出庭作證，表示方妻及張男均曾向他坦承在交往，並且曾在方妻家中看過張男內衣褲及個人物品。

台北地院審理認為，根據張男與友人對話紀錄及證人證詞，認定方妻於婚姻關係存續中，與張男交往，張男並曾數度以男友身分留宿方妻住處，有違善良風俗，使原告承受精神痛苦，判決2人連帶賠償方男10萬元，全案仍可上訴。