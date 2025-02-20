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一線女星當小三！電視台總座偷吃長達30年　正宮怒求償300萬

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台北邱姓製作人兼女演員因和前電視台總經理婚外情，被正宮告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北邱姓資深製作人昔為台語一線女演員，曾拍攝多部膾炙人口的戲劇作品，卻因和前電視台總經理長達30年的婚外情，被正宮告上法院求償3百萬。台北地院審理，法官判定她侵害配偶權，不過認為人夫和邱女交往30年，正宮都沒發現，可見人夫外遇並沒有影響到家庭生活，加上正宮發現丈夫外遇後，丈夫隨即在66天後離去，也就是正宮被丈夫和邱女侵害配偶權，精神受損的期間相當短，判邱女得賠正宮20萬。可上訴。

正宮主張，她和丈夫結褵近60年，婚後育有3名子女，卻發現丈夫偷吃邱女，兩人除共同出遊、牽手、親吻、在床上合照，邱女還叫丈夫「老公」，更用LINE傳諸多「情人節快樂」、「與你相愛…你總是會在我身邊白頭到老過一輩子」、「心都在你那裡」、「30年來都是如此美好與深愛」、「我是愛你到不可自拔」等情話，顯然已超過一般男女關係。

正宮指出，丈夫還在2022年1月間，將賣屋所得部分款項共345萬5千元匯給邱女，而她在同年4月才發現丈夫長年外遇，丈夫也在同年7月過世，她因丈夫和邱女侵害配偶權，精神遭受巨大打擊，對邱女求償精神撫慰金3百萬元。

庭審時，邱女坦承於1993年間認識人夫，兩人相知相惜親密交往近30年，這是人夫的親友都知道的，因人夫的手機在2022年4月被拿走，直到人夫過世時，他們都沒再見面。至於人夫匯給她的錢，則是為了回饋她多年陪伴和照顧。另正宮早在2021年就知道她和人夫交往，已超過求償時效。

台北地院審理，法官判定邱女明知人夫已婚，仍和人夫從1993年底起至2022年4月底止發生婚外情，已侵害配偶權。不過正宮反覆強調在2022年4月底以前，對於丈夫和邱女的婚外情毫不知情，考慮到正宮和丈夫有3名子女，如果人夫因長期和邱女交往，導致冷落、疏離正宮或子女、和正宮感情不睦，正宮和子女應能輕易察覺人夫外遇，可見人夫雖長期外遇，但並沒有危及婚姻關係和家庭生活。

法官認為，在正宮發現丈夫外遇後，丈夫也立即在66天內死亡，也就是正宮得知丈夫外遇後，感到傷心、難過、不滿的時間相當短，另審酌正宮為國小老師退休，丈夫過世後領有2千餘萬死亡保險，名下有台北大安、北投區房產，而邱女曾任職電視公司製作，近年報稅年收約數千元至13萬餘元，名下也有房車等情，認為正宮求償3百萬過高，判邱女賠20萬。可上訴。

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