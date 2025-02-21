　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

日本出水市代表團走訪雲嘉南濱海　體驗鳥類生態及永續觀光

▲雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，出水市代表團參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，出水市代表團參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，20日出水市代表團椎木伸一市長、戶崎基夫商工觀光部長、堀昌伸鶴博物館館長等一行人至嘉義布袋參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。

▲雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，出水市代表團參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在夕陽餘暉映照的鹽田美景下，欣賞成千上萬黑腹燕鷗齊飛的壯觀景象，或在濕地近距離觀察國寶級黑面琵鷺可愛的覓食行為，這些難得的「鳥事」，都能在被譽為鳥類天堂的雲嘉南濱海地區深度體驗。

▲雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，出水市代表團參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，出水市代表團參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理在好美船屋透過導覽解說，了解當地漁民如何利用自然資源進行可持續的捕撈及養殖，以及當地採攔砂、植栽等自然養灘方式，逐步恢復海灘原狀與自然環境和諧共生，並再利用海廢材料，彩繪製作完成個人的專屬吊牌。

▲雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，出水市代表團參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，出水市代表團參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而賞鳥活動也是此次參訪的一大亮點，造訪著名賞鳥景點南布袋濕地，搭乘賞鳥吉普車在導覽員解說帶領下，觀賞黑面琵鷺、白琵鷺、紅嘴鷗等體驗溼地豐富鳥類生態，這裡每年吸引大量鳥類愛好者與生態學者來此觀察繁殖、遷徙的鳥群，雲嘉南管理處未來也預計於此建置智慧賞鳥辨識系統，出水市代表團特別對此生態系統的豐富多樣性感到驚豔，並期待後續合作交流，共同推動相關賞鳥觀光體驗活動。

▲雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，出水市代表團參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南管理處致力推廣生態賞鳥旅遊，2至3月正值候鳥換羽北返之際，於台南頂山賞鳥亭、雲林椬梧滯洪池熱門賞鳥點提供免費定點定時導覽解說服務，並攜手台南在地車業異業結盟，共同推出以黑面琵鷺、小辮鴴及藍腹鷳三大鳥種的彩繪專車，一起加入推廣雲嘉南賞鳥的生態旅遊行列，據研究指出，賞鳥有助於釋放深度壓力，接下來228連假如果你正在尋找一個遠離都市喧囂、放鬆心情的好地方，雲嘉南濱海無疑是你最佳的選擇，不妨安排來雲嘉南濱海賞鳥，可事先預約賞鳥吉普車，搭乘獨特彩繪風格的賞鳥專車自駕遊，抓住最後欣賞繁殖羽換新裝機會。

▲▼咖波迷必訪！台中車站隱藏版咖啡廳　咖波站長陪你吃各種貓貓甜點。（圖／阿一一之食意旅遊授權提供）

另外為了讓生態賞鳥旅遊更有滋味，與在地特色商家如口湖遊客中心、田媽媽北門嶼、向禾漁場、鹽鄉民宿餐廳…等推出用餐或體驗活動優惠方案，好玩好康千萬別錯過。相關租車訊息請洽拓博車業(06)501-3218，更多活動資訊，歡迎上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。

▲雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，出水市代表團參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）
定點定時導覽報名連結：https://irunner.biji.co/2024TAIWANINTERNATIONGUIDETOUR?page=3512

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
39歲女「突倒路邊」全身僵硬暴斃　身旁1咖行李箱
小優昔出賣丫頭、害徐凱希分手！　「大嘴巴黑歷史」被挖
日人嫌台灣人素質差！日網紅4點質疑「99%日本人無法辨認」
汪小菲來台「S媽上戰場恐無望」！　律師曝1機會
直擊／大都會公園人潮爆！　「寶可夢訓練家」開戰
快訊／中華首戰西班牙　打線出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本出水市代表團走訪雲嘉南濱海　體驗鳥類生態及永續觀光

參加法會卻迷路　屏東暖警伸援手...助「阿甘」順利回家

暨大偕農村水保署執行綠色計畫　助彰投雲嘉打造高齡友善社區

民代、善眾、企業捐扶助金及物資　助保護管束處分貧困少年家庭

花蓮1400劑流感疫苗11類族群免費接種　3表徵速就醫

共賞罕見天象！花蓮七星潭「七星連珠」音樂會　2／28璀璨登場

微型電動二輪車違規多！東港警1月開33罰單　安全帽+酒駕最多

曾培雅、林美燕批社會局效率差　要求工會負擔健保補助機制優化

公共場所施工安全很重要　南消與南區職安處聯手舉辦施工場域安全演習消防演練

新北市防災社區成績耀眼！勇奪全國之冠　1金9銀20銅

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

日本出水市代表團走訪雲嘉南濱海　體驗鳥類生態及永續觀光

參加法會卻迷路　屏東暖警伸援手...助「阿甘」順利回家

暨大偕農村水保署執行綠色計畫　助彰投雲嘉打造高齡友善社區

民代、善眾、企業捐扶助金及物資　助保護管束處分貧困少年家庭

花蓮1400劑流感疫苗11類族群免費接種　3表徵速就醫

共賞罕見天象！花蓮七星潭「七星連珠」音樂會　2／28璀璨登場

微型電動二輪車違規多！東港警1月開33罰單　安全帽+酒駕最多

曾培雅、林美燕批社會局效率差　要求工會負擔健保補助機制優化

公共場所施工安全很重要　南消與南區職安處聯手舉辦施工場域安全演習消防演練

新北市防災社區成績耀眼！勇奪全國之冠　1金9銀20銅

陸考古發現1.25億年前「龍城熱河蠍」　長度達10公分...毒刺尾針較長

疑台人捉弄奈良鹿！嬉笑喊「拿賴打點火」　日人怒：別再來了

存到200萬頭期款！她買小套房「怕貸款困難」　一票看傻：能接受嗎

6隻貓貓過情人節　鏟屎官手做「肉泥花束」給足儀式感

最美港姐神隱20年「主因曝光」！1年288場商演　遭欺負委屈痛哭

張雅琴訪美國國家安全副顧問　博明認為川普一定會有動作

《加州汽車旅館》羅人友大改形象化身厚片男孩　與李世榮再續童年愛戀

女移工深夜「突倒路邊」全身僵硬暴斃　身旁詭留1咖行李箱

下波冷氣團急凍3天「最冷跌至13度」　雨區擴大時間曝

掌握最新照護技術！北榮首次跨海金門　舉行傷口衛生治療實作坊

新光三越氣爆封館！　櫃姐被迫休假：只能領底薪

地方熱門新聞

搭機捷看燈會運量激增　2億旅次乘客將早產

燈會限定「快樂桃子號」　一日票壓軸開賣

台南市區旅店發生火警員工啟動自衛消防編組成功滅火

7年級女生斜槓經營咖啡工作室開心分享開創副業歷程

鎖定NG戴安全帽　東港警強力執行取締

爭取馬沙溝人文步道3千萬優化經費　林俊憲：盼為將軍區觀光注入新活力

南消第四大隊辦理南科園區場所安全踏勘

2025台灣燈會一日一主秀　2/21、22壓軸演出

台南男超商內情緒失控大聲咆哮欲打店長南警強制保護管束

陳亭妃變大廚《妃姐上菜》推廣在地食材

蔡連博捐贈救護車黃偉哲感謝善行義舉讚仁風廣被

新北「人面陶罐茶濾杯」重現千年匠藝

高職畢業先就業她進飯店磨2年終確立廚師夢

竹市自由車場太顛簸　世壯運裁判長試騎出意外

更多熱門

相關新聞

不滿客給負評　日拉麵店「懸賞2萬」肉搜

不滿客給負評　日拉麵店「懸賞2萬」肉搜

日本京都一間名為TOYOJIRO的拉麵店，因不滿顧客用餐後給予負評，竟然在社群媒體上公開顧客照片，甚至懸賞10萬日圓（約台幣2.2萬元）徵求該顧客的詳細資訊，還揚言「揍死你」、「處決你」，極端行徑引發熱議。

嫌台人素質差！日網紅列4點「99%日本人無法辨認台灣人」

嫌台人素質差！日網紅列4點「99%日本人無法辨認台灣人」

在女同事水瓶加尿！日本噁男被逮

在女同事水瓶加尿！日本噁男被逮

即／日媒指「下屆總統熱門人選」！　盧秀燕回應了

即／日媒指「下屆總統熱門人選」！　盧秀燕回應了

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了！結局更怒

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了！結局更怒

關鍵字：

日本出水市代表團雲嘉南濱海鳥類生態觀光

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

范瑋琪二度刪文！　

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！

小優大嘴巴遭解約

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面