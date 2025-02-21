日本出水市代表團走訪雲嘉南濱海　體驗鳥類生態及永續觀光

▲雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，出水市代表團參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雲嘉南管理處於2月19日與日本鹿兒島縣出水市完成生態旅遊、觀光活動、產業促進合作備忘錄的簽署，20日出水市代表團椎木伸一市長、戶崎基夫商工觀光部長、堀昌伸鶴博物館館長等一行人至嘉義布袋參訪，深入了解雲嘉南濱海生態及產業資源。

在夕陽餘暉映照的鹽田美景下，欣賞成千上萬黑腹燕鷗齊飛的壯觀景象，或在濕地近距離觀察國寶級黑面琵鷺可愛的覓食行為，這些難得的「鳥事」，都能在被譽為鳥類天堂的雲嘉南濱海地區深度體驗。





交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理在好美船屋透過導覽解說，了解當地漁民如何利用自然資源進行可持續的捕撈及養殖，以及當地採攔砂、植栽等自然養灘方式，逐步恢復海灘原狀與自然環境和諧共生，並再利用海廢材料，彩繪製作完成個人的專屬吊牌。

而賞鳥活動也是此次參訪的一大亮點，造訪著名賞鳥景點南布袋濕地，搭乘賞鳥吉普車在導覽員解說帶領下，觀賞黑面琵鷺、白琵鷺、紅嘴鷗等體驗溼地豐富鳥類生態，這裡每年吸引大量鳥類愛好者與生態學者來此觀察繁殖、遷徙的鳥群，雲嘉南管理處未來也預計於此建置智慧賞鳥辨識系統，出水市代表團特別對此生態系統的豐富多樣性感到驚豔，並期待後續合作交流，共同推動相關賞鳥觀光體驗活動。

雲嘉南管理處致力推廣生態賞鳥旅遊，2至3月正值候鳥換羽北返之際，於台南頂山賞鳥亭、雲林椬梧滯洪池熱門賞鳥點提供免費定點定時導覽解說服務，並攜手台南在地車業異業結盟，共同推出以黑面琵鷺、小辮鴴及藍腹鷳三大鳥種的彩繪專車，一起加入推廣雲嘉南賞鳥的生態旅遊行列，據研究指出，賞鳥有助於釋放深度壓力，接下來228連假如果你正在尋找一個遠離都市喧囂、放鬆心情的好地方，雲嘉南濱海無疑是你最佳的選擇，不妨安排來雲嘉南濱海賞鳥，可事先預約賞鳥吉普車，搭乘獨特彩繪風格的賞鳥專車自駕遊，抓住最後欣賞繁殖羽換新裝機會。

另外為了讓生態賞鳥旅遊更有滋味，與在地特色商家如口湖遊客中心、田媽媽北門嶼、向禾漁場、鹽鄉民宿餐廳…等推出用餐或體驗活動優惠方案，好玩好康千萬別錯過。相關租車訊息請洽拓博車業(06)501-3218，更多活動資訊，歡迎上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。



定點定時導覽報名連結：https://irunner.biji.co/2024TAIWANINTERNATIONGUIDETOUR?page=3512