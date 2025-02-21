不滿顧客給負評！日拉麵店「公開照片」懸賞2萬肉搜　狂罵威脅處決

▲拉麵店公開顧客用餐照片懸賞2萬肉搜。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本京都一間名為TOYOJIRO的拉麵店，因不滿顧客用餐後給予負評，竟然在社群媒體上公開顧客照片，甚至懸賞10萬日圓（約台幣2.2萬元）徵求該顧客的詳細資訊，還揚言處決顧客，極端行徑引發熱議。

TOYOJIRO拉麵自詡為京都高評價拉麵店，卻因一則顧客批評服務不佳的負評而惱怒，竟公開顧客用餐時的照片，並提供懸賞金，要求網友提供該顧客的個資，甚至威脅找到人後一定要痛扁一頓。

不僅如此，店家還在文中狂罵該顧客「程度低」、「傻子」，並警告這種人最好別外出用餐，甚至表示，「有種就再來店裡，我一定親自『款待』，可不會手下留情！」

此外，業者還聲稱已經透過顧客過去的評論紀錄掌握其活動範圍，威脅「我真的會去找你」，甚至還說，如果顧客要求原諒的話，必須再訪店內並發表附有照片的好評。

日本網紅「コレコレ@超配信者」日前在X上揭露此事，貼文瀏覽次數突破3400萬次，店家的激烈反應引發網友撻伐，Google評論一度被大量灌入一星負評，雖然目前回升至4.7顆星，但評論總數僅71則，而其Instagram帳號則已關閉留言功能。

目前，TOYOJIRO拉麵尚未對外正式回應此事件。