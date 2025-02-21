感謝安倍昭惠為台發聲　賴清德盼：承繼李登輝、安倍晉三精神護民主

▲總統賴清德接見安倍晉三夫人安倍昭惠。（圖／翻攝自Facebook／賴清德，下同）

記者郭運興／台北報導

「哈利法克斯台北論壇」20日登場，總統賴清德與日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠出席開幕式，今（21日）賴清德也邀請安倍昭惠至總統府，當面感謝她多次在公開場合為台灣發聲。賴清德強調，面對威權國家擴張，他們會承繼李登輝前總統與安倍前首相的理念與精神，守護自由民主價值，繼續攜手合作，共同為全球及區域的和平與繁榮，做出貢獻！

賴清德表示，昨天，首屆「哈利法克斯台北論壇」登場，自己和安倍昭惠夫人一起參加開幕式，今天，昭惠夫人也在論壇發表專題演講，為全球安全及民主發展，提供寶貴的建言。

賴清德指出，結束論壇的演講後，昭惠夫人也來到總統府。自己當面向昭惠夫人表達感謝，謝謝昭惠夫人在許多公開場合，呼籲各方持續關切台海和平；尤其是去年12月，昭惠夫人應川普總統伉儷邀請訪美時，針對台海議題為台灣發聲，讓大家非常感動。

賴清德再指，日本石破茂首相近日與美國川普總統舉行峰會後，共同重申台海和平穩定的重要性，並反對以武力或脅迫片面改變現狀，也支持台灣參與國際組織，代表石破首相也進一步落實安倍前首相的理念。

最後，賴清德強調，面對威權國家持續擴張，他們會承繼李登輝前總統與安倍前首相的理念與精神，守護自由民主價值，並和日本、美國，以及歐盟等理念相近國家，繼續攜手合作，共同為全球及區域的和平與繁榮，做出貢獻！